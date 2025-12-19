Cecilia Rodriguez torna a lavorare dopo il parto: sul set natalizio allatta Clara Isabel

Cecilia Rodriguez ha realizzato il suo più grande sogno, quello di diventare mamma e oggi si gode questo momento magico ed emozionante insieme al marito Ignazio Moser. Lo scorso ottobre ha messo al mondo la piccola Clara Isabel (il cui nome è ispirato alla nonna materna) e da allora si è data a ogni tipo di esperienza in sua compagnia, dalla visita ai mercatini di Natale alle vacanze in famiglia. Da qualche settimana, inoltre, ha ripreso a lavorare ma anche in queste occasioni porta sempre con le la sua "special guest", ovvero la piccola di casa: ecco come si è lasciata immortalare di recente sul set natalizio.

Cecilia Rodriguez mamma lavoratrice

Incastrare lavoro e impegni familiari non è una passeggiata e lo sta capendo bene anche Cecilia Rodriguez, che proprio di recente ha ripreso in mano la sua carriera. Come ogni neomamma, anche lei si è ritrovata a rivoluzionare le abitudini quotidiane professionali e lo ha dimostrato di recente, postando sui social una foto molto particolare. Chiamata a posare su un set natalizio a pochi giorni dalle feste, ha portato con lei la piccola Clara Isabel e non ci ha pensato su due volte ad allattarla tra uno scatto e l'altro. Si è poi lasciata immortalare in questa dolcissima versione, dando prova di essere non solo una mamma lavoratrice ma anche una mamma "multitasking".

Cecilia Rodriguez sul set natalizio

Il look natalizio di Cecilia Rodriguez

Cosa ha indossato Cecilia Rodriguez per il servizio fotografico a tema feste? Come richiesto dallo shooting, ha sfoggiato un look in pieno stile natalizio ma all'insegna della comodità. Ha infatti indossato un pigiama a stampa tartan, un modello con pantaloni ampi e giacca con bottoni sul davanti (perfetta per allattare, visto che può essere sbottonata all'altezza del seno all'occorrenza). Per la piccola Clara Isabel, invece, è stato scelto un adorabile abitino a quadretti bianchi e verdi, abbinato a un paio di collant di lana total white. Mamma e figlia non sono forse dolcissime?