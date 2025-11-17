Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove hanno festeggiato il primo mese di Clara Isabel

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno festeggiato il primo mese di vita della piccola Clara Isabel, dove lo hanno fatto? All’interno del magico e romantico castello di Limatola.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori da un mese, hanno messo al mondo la piccola Clara Isabel e non potrebbero essere più felici. Il 15 novembre la bimba ha festeggiato il suo primo mese di vita e per l'occasione la mamma e il papà l'hanno portata in un luogo speciale: il castello di Limatola. Tra iconici mercatini, luoghi fiabeschi e dolcetti natalizi, i tre hanno dato ufficialmente il via alle festività, godendosi questo magico periodo in una nuova veste, quella di genitori. Non sono mancate la torta personalizzata e la cena in famiglia. Dove si trova il castello e quanto costa entrarci?

Dove si trova il castello di Limatola

Lo scorso weekend per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stato molto speciale: hanno festeggiato il primo mese di vita di Clara Isabel, spegnendo al suo fianco una piccola candelina rosa che è andata a decorare una torta personalizzata col nome della bimba.

La torta personalizzata per Clara Isabel

La location scelta per questa giornata memorabile? Il castello di Limatola, un maestoso maniero in provincia di Benevento che da anni, con l'avvicinarsi del Natale, diventa un luogo da fiaba. Sorge su una collina che dà sull'antico borgo medievale e sul monte Taburno, è contraddistinto da mura di pietre secolari e maestose corti. In passato era la dimora di monarchi e nobili potenti, mentre oggi è diventato una struttura ricettiva con suite di lusso, spazi espositivi e il ristorante Doremì costruito nelle antiche stalle (è qui che Cecilia e Ignazio hanno organizzato una cena in famiglia in occasione della figlia).

Leggi anche La vita da mamma di Cecilia Rodriguez: il mollettone per capelli nasconde una dedica a Clara Isabel

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al castello di Limatola

I mercatini di Natale al castello

La principale attrazione del castello di Limatola in periodo natalizio è l'evento Cadeaux al castello, di cosa si tratta? Dei classici mercatini, organizzati in questo luogo da fiaba da ben 16 anni. Nel mese di novembre si tengono solo nei weekend, mentre al partire dal 28 novembre fino al 14 dicembre sono aperti ogni giorno. Il tema di questo 2025 è “Cirque de Noël”, un omaggio al mondo del circo e alle sue meraviglie, dunque si viene accolto da giocolieri, acrobati, illusionisti, artisti di strada a sua meraviglia senza tempo. Naturalmente non mancano le bancarelle con luci, profumi, artigianato e sapori tradizionali. Quanto costa un biglietto per godersi questa magica esperienza? Sul sito ufficiale l'ingresso a Cadeaux al castello viene offerto a 10 euro per gli adulti, 5 euro per bambini, mentre, se si desidera trascorrere la notte nel resort, si spazia tra i 120 e gli oltre 500 euro (a seconda della camera scelta).