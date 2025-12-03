Il primo Natale da mamma di Cecilia Rodriguez: decora l’albero in rosso con fiocchi e campanelle

Cecilia Rodriguez si sta preparando al suo primo Natale da mamma e per farlo ha deciso di addobbare l’albero con l’inizio di dicembre: ecco come lo ha decorato.

Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: lo scorso ottobre è diventata mamma per la prima volta, realizzando il desiderio di mettere su famiglia col marito Ignazio Moser. La piccola Clara Isabel è arrivata grazie a un percorso di fecondazione assistita e ha reso la coppia più felice che mai. Ora, dunque, i due si godono la nuova vita da mamma e papà, della quale documentano alcuni dolci dettagli sui social. A differenza di molte altre star, hanno deciso di non addobbare l'albero di Natale in anticipo, lo hanno fatto solo nelle ultime ore con l'arrivo di dicembre: ecco com'è decorato l'abete che li accompagnerà nelle loro prime feste da genitori.

L'albero di Natale tradizionale di Cecilia Rodriguez

Per Cecilia Rodriguez Natale 2025 sarà molto speciale: sarà il primo che trascorrerà in compagnia della nuova arrivata Clara Isabel. È proprio per rendere l'atmosfera casalinga ancora più magica che ha addobbato l'albero non appena è cominciato dicembre, il mese associato alle feste. Lo ha piazzato in salotto accanto alla vetrata, così da renderlo ben visibile anche dall'esterno, e per decorarlo ha chiesto aiuto a Steve Di Maio, wedding planner e organizzatore di eventi particolarmente famoso sui social. A dispetto di quanto ci si aspettava, non ha seguito il trend dell'anno dei colori originali, ha preferito puntare tutto sulla tradizione degli addobbi rossi.

L’albero di Natale di Cecilia Rodriguez

Cascata di luci e fiocchi di velluto

L'albero di Natale che Cecilia Rodriguez ha scelto per il 2025 è un classico abete verde, decorato in total red. Ha alternato palline metalliche, rametti di bacche rosse, fiocchi di velluto e campanelle coordinate, completando il tutto con una serie di pigne innevate di diverse dimensioni. Per completare il tutto ha scelto poi una cascata di lucine led in toni caldi, così da rendere l'atmosfera casalinga davvero suggestiva. Niente puntali, stelle o angeli sulla cima, ha preferito portare l'attenzione semplicemente sulle decorazioni rosse. Il primo Natale di Clara Isabel, dunque, sarà all'insegna delle tradizioni classiche: in quanti prenderanno ispirazione da Cecilia per addobbare il salone?