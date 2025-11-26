Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la casa in montagna è un’enorme tenuta tra i vigneti

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trascorso il weekend con Clara Isabel nella loro casa in montagna. Dove si trova e com’è fatta la tenuta?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo un momento magico della loro storia d'amore: a oltre un anno dal meraviglioso matrimonio in Toscana, hanno accolto in famiglia la piccola Clara Isabel, la figlia nata grazie a un percorso di inseminazione assistita. Oggi non potrebbero essere più felici e si godono la normale quotidianità accanto alla bimba che hanno tanto desiderato. Lo scorso weekend si sono concessi qualche momento di totale relax: hanno abbandonato temporaneamente Milano e sono volati a Trento nella loro casa in montagna. Ecco com'è fatto il romantico rifugio tra vigneti e aria buona.

Dove si trova la tenuta di montagna di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vivono stabilmente a Milano ma spesso si spostano in Trentino per fare visita alla famiglia del ciclista, che possiede una casa tutta sua all'interno delle tenute Moser di Trento (è proprio lì, ad esempio, che si sono trasferiti per tutti i mesi di lockdown causati dalla pandemia).

La terrazza

Si tratta di una struttura immersa tra le montagne, il cui punto forte è la meravigliosa vista sui vigneti di famiglia. Ha una terrazza esterna che ospita una serra per le piante, mentre all'interno è moderna ma arredata con uno stile ispirato alle case rurali trentine.

La camera da letto con la vecchia foto di Ignazio

La casa con ingresso personalizzato e spa

La casa trentina di Ignazio Moser è un vero e proprio paradiso di relax. Vi si accede attraverso una enorme porta in legno con ai piedi un pavimento di marmo decorato con il nome della famiglia Moser.

L’ingresso personalizzato con la scritta Moser

Dotata di parquet chiaro in tutti gli ambienti, vanta un'ampia cucina a vista, un soggiorno luminoso con ampie vetrate e una camera da letto piccola ma moderna (decorata con un maxi specchio illuminato e con alcune vecchie foto del ciclista).

Il maxi specchio in camera da letto

All'interno c'è anche una cantinetta in stile bucolico con tavolo da pranzo e un'area spa con bagno turco e vasca.