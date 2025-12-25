La cena di Natale a casa di Cecilia Rodriguez: segnaposti tartan e un enorme centrotavola illuminato

In occasione del primo Natale da mamma, Cecilia Rodriguez ha riunito la famiglia al completo a casa sua: ecco come ha allestito il salotto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Natale 2025 di Cecilia Rodriguez non potrebbe essere più magico: è il primo che trascorre da mamma dopo che lo scorso ottobre ha partorito Clara Isabel, la prima figlia nata dal matrimonio con Ignazio Moser. La piccola ha letteralmente riempito le sue giornate, addirittura la porta con sé anche sui set fotografici, e non sorprende che sia stata la grande protagonista della cena della vigilia. Per dare il via alle feste l'influencer ha riunito a casa la famiglia Rodriguez, mostrando sui social tutti i dettagli della tavolata speciale: ecco come ha allestito l'appartamento milanese.

L'allestimento natalizio in casa di Cecilia Rodriguez

Già qualche settimana fa Cecilia Rodriguez aveva mostrato ai followers il meraviglioso albero di Natale scelto per quest'anno, addobbato con una miriade di lucine e delle decorazioni in velluto rosso (come richiesto dai trend del momento).

L’allestimento per la vigilia di Natale

In occasione della cena della vigilia, la prima organizzata a casa sua dopo la nascita di Clara Isabel, è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di allestimento. Niente tovaglia natalizia, ha lasciato la tavola bianca "scoperta", usando piatti total white e posate d'argento. A fare la differenza sono stati i segnaposti tartan arricchiti da un fiocchetto rosso velvet e l'enorme centrotavola realizzato con dei rami di abete intrecciati, illuminati da led bianchi e candele in tinta.

I segnaposti

La vigilia di Natale in casa Rodriguez

Come hanno trascorso la serata della vigilia i Rodriguez? Oltre alla tradizionale cena, cominciata con aperitivi e stuzzichini vari, si sono dati ai giochi in famiglia, dalla tombola "della moda" realizzata da Alessandro Enriquez al lancio degli anelli declinato in versione natalizia, ovvero con un originale copricapo a forma di corna di renna.

La tombola di Alessandro Enriquez

Naturalmente non è mancata la tradizionale apertura dei regali, di cui ha beneficiato soprattutto la piccola Luna Marì. Insomma, il primo Natale da mamma di Cecilia è stato semplice e intimo, proprio come quello di ogni famiglia "comune".