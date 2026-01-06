La prima foto di Clara Isabel: veste coordinata a mamma Cecilia Rodriguez con cappellino e cardigan

Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: lo scorso ottobre è diventata mamma per la prima volta, realizzando il suo grande sogno di mettere su famiglia col marito Ignazio Moser. Ora i due si godono la nuova vita da genitori insieme alla piccola Clara Isabel e non potrebbero essere più felici, come evidente dalle numerose foto postate sui social. Se, però, fino a qualche tempo fa avevano evitato di mostrare la bimba in viso, ora le cose sono cambiate: ecco i primi adorabili scatti della neonata.

Le prime foto social di Clara Isabel

I social sono da sempre "un'arma a doppio taglio" per i neo-genitori: se da un lato fanno venire a tutti il desiderio di condividere la propria gioia con i followers, dall'altro potrebbero mettere potenzialmente a rischio il neonato. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser lo sanno bene, basti pensare al fatto che fino a qualche giorno fa avevano evitato di mostrare Clara Isabel in viso, così da preservare la sua privacy. Ora, però, le cose sono cambiate e sui loro profili sono comparsi i primi e adorabili scatti in cui il volto della bimba non è "censurato". Sarà perché hanno preso ispirazione dalla zia Belén o perché semplicemente erano stanchi di nasconderla, ma la cosa certa è che hanno rivelato il suo volto, soddisfacendo così le curiosità dei fan.

La famiglia Moser–Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Clara Isabel in versione mini-me

Le prime foto social di Clara Isabel sono state realizzate durante la vacanza natalizia a Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige, e mostrano la bimba in una versione adorabile, ovvero con un look coordinato a quello di mamma Cecilia. Le due hanno indossato entrambe un cappellino di lana e un cardigan in tinta ma, se la mamma ha scelto il sabbia, per la bimba ha optato per il panna (con il gilet a effetto teddy). Cecilia ha poi completato il tutto con un paio di jeans oversize in blu navy, mentre alla piccola ha fatto sfoggiare una calzamaglia a fondo bianco decorata con dei dolci orsetti. Insomma, nonostante Clara Isabel sia ancora piccolissima, sembra già amare il trend dei look mini-me.

Leggi anche Cecilia Rodriguez torna a lavorare dopo il parto: sul set natalizio allatta Clara Isabel