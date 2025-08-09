Cecilia Rodriguez fan del matchy-matchy: prepara i look coordinati con Clara Isabel

L'estate di Cecilia Rodriguez è all'insegna dell'amore assoluto. Sta trascorrendo queste settimane assieme al marito Ignazio Moser, godendosi la gravidanza e preparandosi con lui all'arrivo della bambina. L'influencer è incinta e manca pochissimo al parto: presto nascerà la loro Clara Isabel e non potrebbero essere più felici, visto che è stata una gravidanza voluta fortemente. Tutto è pronto: sono arrivati anche i primi regalini per la bambina. Alcuni, tra i preferiti della neo mamma, sono perfetti per realizzare dei dolcissimi look matcy matchy.

Cecilia Rodriguez pronta a vestire coordinata con Clara Isabel

Cecilia Rodriguez sta testimoniando sui social la sua gravidanza. In questi mesi ne ha molto parlato a fan e follower, evidenziando sia gli aspetti positivi che quelli negativi. Ha risposto a tutte le domande, a tutte le curiosità, si è aperta con loro. Ha ammesso di aver avuto difficoltà ad accettare i cambiamenti del corpo: ha preso 13 chili in 7 mesi. Ci sono stati momenti difficili, ma oggi è serena, sta bene, si è detta tranquilla. Anzi, vorrebbe che la gravidanza non finisse mai!

Tutto è pronto per l'arrivo della bimba e per lei, ci sono già un bel po' di regalini. Dopo la divertente tutina con le istruzioni per il papà, l'influencer ha mostrato anche altri pensierini giunti dai brand, che hanno deciso di omaggiare sia lei che la piccola. Sono accessori perfetti per dei look matchy mathcy, quelli in cui ci si veste in coordinato. Sono outfit che spopolano tra madri e figli (li ama Chiara Ferragni con Leone e Vittoria), tra fidanzati, tra amici.

Cecilia Rodriguez ha quindi mostrato due paia di infradito: per lei e per Clara Isabel, in una adorabile versione mini. Sono delle Havaianas: quelle baby costano 22 euro mentre l'altro modello costa 45 euro. Non potevano mancare anche le borsette coordinate. Sono pochette in vernice lucida rosa, una piccola e una grande di Mabash, un brand di borse artigianali. Il guardaroba di coppia per gli outfit madre-figlia è decisamente pronto!