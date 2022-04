Chiara Ferragni, look matchy matchy con Leone e Vittoria: indossano le tute tie dye Chiara Ferragni è una fan del matchy matchy: adora abbinare i propri outfit a quelli dei figli. L’ultimo look di famiglia coordinato, con Leone e Vittoria, è con le tute tie dye.

Chiara Ferragni è volata in Messico per dei nuovi progetti. L'imprenditrice è una donna fiera di aver raggiunto dei traguardi professionali importanti, anche se la maternità ha reso difficili alcuni viaggi e spostamenti che magari fino a qualche anno fa avrebbe fatto più a cuor leggero. "Stare lontana dai miei figli mi spezza il cuore" ha detto l'influencer, che affronta le difficoltà di qualunque mamma lavoratrice. Quando è a casa, però, dedica il massimo del suo tempo e delle sue attenzioni a Leone e Vittoria. Soprattutto dopo la permanenza in ospedale di Fedez, i quattro si sono uniti ancora di più, per godere di ogni istante prezioso di quotidianità familiare: e spesso non mancano di condividere quei momenti coi tanti fan e follower.

I Ferragnez vestono coordinato

La moda dei look abbinati spopola sui social: genitori e figli, coppie di fidanzati, fratelli e sorelle. In tanti cercano il cosiddetto effetto twinning, quello dei capi identici per modello, colore, fantasia. Altri invece preferiscono modularlo soltanto su alcuni dettagli o puntando su gradazioni simili di tonalità. Il matchy matchy è la passione di Chiara Ferragni, che ama coordinare i propri outfit a quelli dei figli (in stile mini me) oppure abbinare le tutine dei due bambini. Abbiamo visto spesso Leone e Vittoria indossare gli stessi capi, per esempio le tutine con i cuoricini. Altre volte l'influencer ha coordinato il look col primogenito: le felpe teddy a Courmayeur, il completo coordinato Recycling (del brand dell'imprenditrice) durante la vacanza a Disneyland.

I look tie dye dei Ferragnez

L'ultimo look matchy matchy proposto da Chiara Ferragni, abbinato a quello di entrambi i figli, è con le tute del brand da lei stessa fondato, che porta il suo nome. L'imprenditrice nello scatto di famiglia indossa la felpa tie dye con logo (l'ormai famosissimo occhietto dalle lunghe ciglia): la felpa a girocollo costa 267 euro sul sito ufficiale. Alla linea per adulti, l'imprenditrice di recente ha aggiunto anche la collezione kidswear per bambini e neonati, comprendente abbigliamento (abitini, felpe, tutine), accessori e calzature.

La tutina che indossa Vittoria è identica a quella del fratellino, con felpa e pantaloni, tutto in tie dye. Non sono disponibili sul sito ufficiale di Chiara Ferragni Collection, ma sono capi in vendita su alcuni rivenditori online. La felpa on banda logomania e bordi a costine ha un prezzo di circa 165 euro. I pantaloni di Leone (disponibili appunto per bimbi di età compresa tra i 2 e i 10 anni) presentano vita elasticizzata, orli alle caviglie elasticizzati, due tasche laterali a soffietto e stampa con logo sulla gamba: costano poco più di 100 euro.