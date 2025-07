Il look di coppia dell’estate è total white come quello di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Belli, di talento, lontani da gossip e pettegolezzi, innamoratissimi: Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono amatissimi dal fan, una coppia che a ogni apparizione non può che suscitare ammirazione. Riescono a catalizzare sempre l'attenzione con estrema facilità: insieme sono magnetici, impossibile non soffermarsi sull'aura che li circonda. Anche quando sono tra la folla, sembra sempre che ci sia una bolla che circondi solo loro, come se ad unirli ci fosse qualcosa di invisibile a tutti gli altri, che li tiene comunque sempre l'uno accanto all'altra, anche se non solo soli. I due sono partiti alla volta di Ischia: non per vacanza, ma per un impegno di lavoro.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti a Ischia

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono stati ospiti della terza serata di Ischia Film Festival, kermesse giunta alla XXIII edizione. Al Castello aragonese, l'attore è stato premiato con il Film Award per l'eccezionale contributo alla scena artistica italiana. Ma ha anche presentato La casa degli sguardi, che segna il suo debutto alla regia dopo una lunga carriera di attore, dall'altra parte della telecamera. Sua moglie lo ha accompagnato orgogliosa.

Il pubblico ritroverà presto entrambi sul piccolo schermo: marito e moglie figurano nei palinsesti Rai 2025/2026 appena presentati. Da un lato, infatti, è previsto il debutto di La Preside, una nuova serie che vede Luisa Ranieri nei panni della dirigente scolastica Eugenia Carfora. Nel cast c'è anche Luca Zingaretti, che a sua volta tornerà anche nei panni del commissario Montalbano. È infatti prevista la messa in onda di 15 episodi speciali, per celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri.

Il look matchy matchy della coppia

Luisa Ranieri vanta uno stile sempre raffinato ed elegante, molto femminile. È abile a passare da uno stile all'altro a seconda delle occasioni, puntando sempre su scelte di stile adeguate: mai eccessiva, mai volgare, mai un passo falso in quanto a look, che si tratti di red carpet o uscite più informali. Per l'arrivo a Ischia, ad esempio, ha scelto un look candido composto da camicia e pantaloni morbidi, a cui ha aggiunto un paio di sécolleté scure e una pochette scintillante, il dettaglio più accattivante nell'insieme minimal chic. L'outfit è perfettamente coordinato a quello del marito, anche lui in total white con camicia e pantaloni, questi ultimi di una nuance più calda rispetto al bianco ottico della parte superiore.

Per entrambi occhiali da sole scuri, il tocco grintoso e deciso. Per l'attore anche cappellino tono su tono. La coppia con questa scelta cromatica ha dimostrato anche visivamente un certo affiatamento, elemento che balza subito agli occhi quando sono insieme. Il matchy matchy è estivo, fresco, eppure capace di trasmettere calore umano. La scelta del bianco è perfetta per questo periodo: è il colore dell'estate per eccellenza, protagonista assoluto anche dei look di coppia coordinati.