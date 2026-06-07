Luisa Ranieri premiata ai Nastri d’Argento, dà lezione di stile col look trendy (e collana da 175 mila euro)

L’attrice, elegantissima come sempre, ha partecipato alla cerimonia di premiazione assieme al marito Luca Zingaretti: per lei camicia bianca e gonna colorata.

Luisa Ranieri ai Nastri d’Argento

La Sala degli Specchi del Teatro San Carlo ha ospitato nuova edizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie. L'attrice Luisa Ranieri è salita sul palco per ritirare il suo premio, assegnato per l'interpretazione in una serie tv di successo, che il pubblico ha molto apprezzato: La Preside.

Alla cerimonia di consegna era assieme al marito Luca Zingaretti, coppia inossidabile, insieme da più di 20 anni. Luisa Ranieri ha sfoggiato un look di tendenza: assoluta protagonista la camicia bianca, che infatti è il capo must di questa stagione. Ha dato, anzi, una vera e propria lezione di stile su come indossarla per darle un twist in più: non è affatto una scelta banale e semplice, se indossata come ha fatto lei.

Luisa Ranieri in Etro, gioielli Bulgari

Innanzitutto l'ha lasciata leggermente sbottonata, lasciando intravedere il décolleté. Poi l'ha abbinata a una gonna decisamente più vistosa, un modello coloratissimo impreziosito di tanti dettagli: spiccano paillettes, piume, tante variazioni cromatiche in toni prevalentemente caldi. La creazione fa parte della collezione Autunno/Inverno 2026-27 di Etro che ha sfilato a febbraio. Marco De Vincenzo ha portato in passerella una linea fatta di contaminazioni: il paisley caratteristico del brand ma anche stampe foulard, tartan, il trompe l'oeil, tante nuance stratificate.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

Un modello così elaborato, trova nella camicia bianca l'alleato perfetto per un look elegante e calibrato, che risulta d'impatto ma senza esagerare. Luisa Ranieri, infatti, è una donna che ha fatto dell'eleganza ben misurata la sua assoluta cifra stilistica: predilige i look monocromatici, soprattutto il nero, ma quando opta per qualcosa di più elaborato non risulta mai eccessiva, proprio perché riesce sempre a bilanciare gli elementi e giocare coi dettagli, che quindi non risultano mai stonati o fuori posto.

Luisa Ranieri

In questo caso ha aggiunto anche un dettaglio decisamente prezioso. Si tratta di una collana inconfondibile, immediatamente riconoscibile col suo design sinuoso a spire: fa parte dell'iconica collezione Serpenti di Bulgari. Il brand la accompagna sempre nei momenti speciali. Questo modello Viper in oro bianco 18 kt con pavé di diamanti costa 175 mila euro.

Collana Bulgari

Luisa Ranieri ne La Preside interpreta la dirigente scolastica dell'Istituto Anna Maria Ortese (Napoli), in prima fila per dare una possibilità di riscatto ai ragazzi del quartiere e salvarli. La storia si ispira a quella vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell'Istituto Morano del Parco Verde di Caivano, simbolo di coraggio nella lotta al degrado sociale. "Del personaggio mi è rimasta la capacità di ascoltare. Ho imparato che bisogna sempre essere disponibili ed in ascolto delle esigenze dei giovani che vengono necessariamente prima di tutto" ha detto a Il Mattino. Per il ruolo di protagonista è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo coi capelli biondi. Assieme a lei sono stati premiati anche Can Yaman, Carlo Verdone e Lino Guanciale.