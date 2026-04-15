Luisa Ranieri è icona di eleganza con la collana serpente da quasi 100mila euro

Luisa Ranieri è volata a Taormina per un esclusivo evento firmato Bulgari e ha dato l’ennesima prova di essere un’indiscussa icona di eleganza. In quanti hanno notato la sua collana serpente super scintillante?

Luisa Ranieri è una delle attrice italiane più apprezzate degli ultimi anni, nonché un'indiscussa icona di bellezza e di stile che, nonostante il tempo che passa, non perde il suo innato fascino. Nelle ultime ore è volata a Taormina per un evento speciale: l'inaugurazione della nuova boutique di Bulgari, brand di lusso a cui si è affidata spesso per completare i suoi look da red carpet con un tocco prezioso. Quale migliore occasione di questa per brillare con un collier super scintillante?

Luisa Ranieri con l'intramontabile tubino nero

Nelle ultime ore Bulgari ha inaugurato una nuova boutique a Taormina, per la precisione nel cuore di Corso Umberto I, una delle strade più amate al mondo dai turisti internazionali. Al di là del sindaco della città e del General Manager del brand, c'era anche Luisa Ranieri, che ha ricoperto i panni di madrina. Per l'occasione non ha rinunciato all'eleganza che da sempre la contraddistingue: ha indossato l'intramontabile tubino nero, un modello con gonna midi fasciante, maniche lunghe e scollo a barca, abbinandolo a un paio di sling-back col tacco total white.

Luisa Ranieri con gioielli Bulgari

Il collier scintillante di Luisa Ranieri

A fare la differenza nel look di Luisa Ranieri sono stati i gioielli, naturalmente tutti firmati Bulgari, primo tra tutti il collier serpente che le ha illuminato il viso. Si tratta dell'esclusivo modello Tubogas realizzato per celebrare i 100 anni della collezione Viper: è in oro giallo ed è contraddistinto da un filo di diamanti che ruota intorno al serpente. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 95.000 euro. Naturalmente, essendo madrina dell'evento della gioielleria, l'attrice non ha pagato personalmente il prezioso, lo ha ricevuto in "prestito" fino alla fine della serata. La cosa certa è che, tra un make-up a effetto glow, i diamanti al collo e un'acconciatura con delle onde sbarazzine, Luisa Ranieri non è mai stata tanto luminosa.

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