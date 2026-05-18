La trasformazione di Georgina Rodriguez coi capelli biondi: copia il look di Madonna del 1995

Georgina Rodríguez ha debuttato con un nuovo look in occasione dei Kering Women In Motion Awards. La serata è un appuntamento fisso a Cannes, un festival annuale che premia donne di spicco e giovani talenti che si impegnano a valorizzare la presenza femminile nel mondo dello spettacolo. Quest'anno la cerimonia si è svolta a Place de la Castre ed è stata premiata Julianne Moore, attrice che vanta una carriera decennale, molto impegnata in nome di un cinema equo con pari opportunità per uomini e donne, senza discriminazioni in base al sesso. Tra i presenti anche Isabelle Huppert, Alessandra Mastronardi, Demi Moore, Salma Hayek, Carla Bruni. La Maison Gucci ha fatto da filo conduttore nei loro look dio tutte: è una serata organizzata dal gruppo Kering, società che oltre a Gucci possiede anche altri marchi del lusso come Saint Laurent, Balenciaga, Brioni e Bottega Veneta. La compagna di Cristiano Ronaldo ha rubato la scena con un hair look inedito.

Nessuno si aspettava questa sorpresa e invece la modella ha stupito con un drastico cambiamento. L'hairstylist Dimitris Giannetos ha realizzato per lei un "French Girl Blonde": sembra non si tratti di una parrucca, ma che abbia realmente fatto sia taglio che colore. La scelta era strategica, tutt'altro che casuale. Georgina Rodriguez, infatti, si è ispirata a una donna ben precisa "copiandone" il look. Si tratta di Madonna. Ha infatti riproposto l'outfit che la popstar sfoggiò alla 12esima edizione dei MTV Video Music Awards. Correva l'anno 1995 e vinse nella categoria Miglior video di un'artista femminile grazie a "Take a Bow". C'è quindi anche un collegamento con la serata organizzata da Kering, dedicata proprio alle donne di talento.

Madonna in Gucci nel 1995

In quell'occasione Madonna salì sul palco con un total look Gucci della della collezione Autunno/Inverno 1995, entrato nella storia della moda: camicia di seta turchese sbottonata, pantaloni di raso nero, cintura di cuoio con morsetto, décolleté in vernice con lo stesso dettaglio del morsetto. Per il marchio quello fu un momento di svolta: l'apparizione di Madonna diede una notevole spinta sia al brand che alla carriera di Tom Ford. Da quel momento lo stilista si slegò dai canoni estetici del vecchio Gucci dando avvio a un corso nuovo, dando un'impronta tutta sua al marchio.

Georgina Rodriguez in Gucci, gioielli Chopard

L'abbinamento di Georgina Rodriguez è stato realizzato dal nuovo Direttore creativo di Gucci: alla guida della Casa di Moda oggi c'è Demna Gvasalia. La compagna di Cristiano Ronaldo ha sfoggiato la stessa camicia sbottonata con corsetto in vista, pantaloni neri, décolleté e cintura. Ha aggiunto un tocco prezioso: i gioielli Chopard, un collier con diamanti e zaffiri abbinata all'orologio L'Heure du Diamant Round. Costa 88.300 euro. Questo accessorio è un must have dei suoi outfit: possiede una vera e propria collezione di orologi che comprende le creazioni dei più grandi brand di lusso del mondo. Ma nulla è più prezioso dell'anello al suo dito: è l'enorme anello di fidanzamento da circa 5 milioni di dollari, il pegno di amore che le ha donato Cristiano Ronaldo con cui presto convolerà a nozze dopo 8 anni di fidanzamento.