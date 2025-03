video suggerito

Gucci annuncia il nuovo Direttore creativo: chi è Demna Gvsalia È giunto l'annuncio che il mondo della moda aspettava: rivelato il nome dello stilista che entra in Gucci come Direttore creativo dopo Sabato De Sarno.

A cura di Giusy Dente

Si apre una nuova era in Gucci, con la nomina appena annunciata del nuovo Direttore creativo. Demna eredita il ruolo di Sabato De Sarno: quest’ultimo ha terminato la collaborazione con la Casa di moda il mese scorso, proprio a ridosso della sfilata in programma. Difatti la collezione Autunno/Inverno 2025 presentata a Milano il 25 febbraio durante la Fashion Week è stata inaspettatamente firmata dall'ufficio stile Gucci e lui non era presente a salutare il pubblico, come di consuetudine alla fine degli show. La notizia del nuovo Direttore Creativo del brand di Kering è arrivata poche ore dopo un altro annuncio importante, che ha scosso il mondo fashion benché fosse nell'aria da tempo: l'addio di Donatella Versace alla sua Casa di moda, di cui non è più Direttore Creativo. Al suo posto Dario Vitale.

Le prime parole del nuovo Direttore creativo sono state:

Sono davvero entusiasta di unirmi alla famiglia Gucci. È un onore contribuire a una Casa che rispetto profondamente e ammiro da tempo. Non vedo l'ora di scrivere insieme a Stefano e a tutta la squadra un nuovo capitolo della fantastica storia di Gucci.

Chi è Demna Gvasalia

Demna Gvasalia, stilista georgiano, si è diplomato presso l'Accademia reale di Belle Arti di Anversa. Nel 2009 ha cominciato a lavorare per Maison Margiela affiancando come assistente proprio Martin Margiela. Tre anni più tardi è approdato da Louis Vuitton al fianco di Marc Jacobs. Nel 2014 ha fondato il proprio brand, Vetements per poi cominciare a collaborare con il gruppo Kering nel 2015, divenendo Direttore artistico di Balenciaga, altra Maison della galassia Kering, dopo il francese Nicolas Ghesquière. Nel 2016 è stato nominato Artista dell'anno dalla rivista di settore Business of Fashion e l'anno seguente si è aggiudicato il premio internazionale ai Fashion Awards del CFDA.

