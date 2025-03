video suggerito

Cosa farà Donatella Versace ora che non è più Direttore creativo della sua Casa di moda Qual è il futuro di Donatella Versace ora che non è più Direttore creativo? In realtà resterà in azienda, ma con un ruolo nuovo. Al suo posto Dario Vitale.

A cura di Giusy Dente

È finita l'era Versace: Donatella Versace ha (non del tutto a sorpresa) annunciato di aver lasciato il ruolo di Direttore creativo presso la Casa di moda. I rumors erano nell'aria da tempo, così come si vocifera di una possibile acquisizione da parte di Prada. Qual è dunque il futuro della storica Casa di moda italiana? E cosa farà ora la stilista?

Quale sarà il nuovo ruolo di Donatella Versace

Donatella Versace non ha del tutto lasciato l'azienda di famiglia. Lei stessa su Instagram ha annunciato di aver assunto un nuovo ruolo presso la Maison: farà da Chief Brand Ambassador. Questo incarico le permetterà ugualmente di fare ciò che le sta maggiormente a cuore sin dall'inizio: rendere onore al lavoro di suo fratello, portarne avanti la missione e la visione. I due erano profondamente legati e la stilista ha sempre ricordato l'operato di Gianni Versace, la sua creatività, le sue intuizioni, la sua passione per la moda, facendone i valori portanti della Casa di moda, da onorare sfilata dopo sfilata, collezione dopo collezione. La stilista ha scritto su Instagram:

Nel mio nuovo ruolo rimarrò il sostenitore più appassionato di Versace. Versace è nel mio DNA e sempre nel mio cuore.

In qualità di Chief Brand Ambassador, Donatella Versace si occuperà dunque prevalentemente delle iniziative filantropiche della Versace Foundation e sarà il volto di rappresentanza ufficiale del marchio a livello globale, sui red carpet e agli eventi più in vista.

Da Gianni Versace a Donatella Versace

Donatella Versace non ha nel suo passato studi strettamente legati alla moda. Si era laureata in Lingue all'Università di Firenze, prima di fare ingresso in questo mondo, inizialmente occupandosi solo della comunicazione, delle pubbliche relazioni e dell'immagine del brand fondato da suo fratello. Fu proprio Gianni Versace ad affidarle la direzione del marchio e con l'assassinio dello stilista, Donatella disegnò la sua prima linea moda assumendo il ruolo di Direttore creativo. È stata a capo della Maison da allora, per quasi 30 anni portando questo nome dell'Olimpo fashion, facendone un orgoglio italiano apprezzato in tutto il mondo. Ora il futuro della Casa di moda, però, passa nelle mani di Dario Vitale: è lui il nuovo Direttore creativo.