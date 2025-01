video suggerito

Perché circolano voci su un possibile addio di Donatella Versace alla sua Casa di moda Capri Holdings potrebbe non rinnovare il contratto a Donatella Versace: il gruppo starebbe lavorando con Barclays per vendere sia Versace che Jimmy Choo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giusy Dente

Sono mesi di grossi cambiamenti, nel settore fashion, tra addii e nuovi ingressi. Tra le ultime notizie che hanno scosso il mondo della moda ci sono l'uscita di John Galliano da Maison Margiela, il ruolo di Direttore Creativo assunto da Matthieu Blazy per Chanel, dopo aver detto addio a Bottega Veneta, l'arrivo di Lorenzo Serafini da Alberta Ferretti. Ma nell'aria circolano voci anche di un imminente cambiamento in casa Versace, proprio alla direzione.

I rumors sull'addio di Donatella Versace

Solo tra qualche settimana potremo dire se il gossip del momento è una bufala infondata oppure l'anticipazione di un terremoto. Circolano infatti delle voci che riguardano la Maison Versace e, qualora dovesse realmente verificarsi quanto anticipato, sarebbe un cambiamento enorme. Tutto è partito da un articolo pubblicato da WWD, il quale ha riportato la notizia dell'intenzione di Capri Holdings di mettere Versace in vendita insieme a Jimmy Choo, in seguito al fallimento dell'acquisizione miliardaria da parte di Tapestry. La Maison fondata da Gianni Versace (e passata poi a sua sorella) è stata venduta da quest'ultima nel 2018 per 2,1 miliardi di dollari all'allora Michael Kors Holdings, che in seguito ha cambiato nome in Capri Holdings.

Nell'articolo si legge:

Fonti finanziarie hanno riferito a WWD che Capri Holdings, proprietaria di entrambi i marchi, sta collaborando con Barclays per cercare di trovare acquirenti per le attività. Né Capri né Barclays hanno risposto alle richieste di commento. Il processo è appena iniziato e non è chiaro se i marchi saranno venduti insieme o separatamente, o se saranno venduti affatto.

Ma non è tutto. Il contratto della stilista, da decenni Direttore creativo della Casa di moda, sarebbe in scadenza e potrebbe non essere rinnovato. Secondo WWD, John Idol (il CEO e presidente di Capri Holding) sarebbe ai ferri corti con lei, dopo una serie di scontri dovuti a differenti vedute sulle strategia aziendali. Di certo, il lusso sta vivendo un momento di crisi. I ricavi di Versace nel primo semestre sono scesi del 22,1% a 420 milioni di dollari. Leggermente meglio per Jimmy Choo, con ricavi in ​​calo solo dello 0,6% a 313 milioni di dollari. Con un fatturato di 3,52 miliardi di dollari nel 2024, Michael Kors è il più redditizio dei tre brand: da qui la volontà di concentrarsi unicamente sul suo rilancio, vendendo Versace e Jimmy Choo.

Nell'articolo si legge:

Michael Kors è di gran lunga la più grande attività dell'azienda e ha bisogno di una svolta. Vendere le altre divisioni darebbe tempo e risorse per continuare con questo sforzo.

Ma è realmente possibile una sua uscita dalla Maison che porta il suo nome? Attualmente, le redini aziendali sono in mano a lei, al fratello Santo (col ruolo di Presidente) e alla figlia Allegra. Anche se alla scadenza il contratto di Donatella Versace non venisse rinnovato come Direttore creativo, resterebbe comunque dentro il Consiglio d’amministrazione dell'azienda. Sarebbe, dunque, un'uscita di scena parziale, perché manterrebbe il ruolo al vertice, mettendo da parte solo l'incarico alla direzione creativa.