Matthieu Blazy è il nuovo Direttore Creativo di Chanel Chanel ha un nuovo Direttore Creativo: è Matthieu Blazy, che poche ore fa ha lasciato Bottega Veneta. Blazy succede a Virginie Viard, che aveva lasciato il brand francese a giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

L'annuncio che tutti stavano aspettando è arrivato. Matthieu Blazy è il nuovo Direttore Creativo di Chanel. A pochi minuti dall'annuncio dell'addio a Bottega Veneta, il sito di moda Women Wear's Daily ha annunciato che il designer francese prenderà posto in Rue Cambon. Dopo mesi e mesi di speculazioni, ecco l'annuncio ufficiale della Maison francese dove Blazy ricoprirà il ruolo di responsabile della Haute Couture e del ready to wear.

Dopo mesi di speculazioni, gossip e indizi più o meno veritieri, Chanel ha un nuovo Direttore Creativo. Si erano fatti molti nomi, da Simone Porte Jacquemus, passando per Hedi Slimane e Pierpaolo Piccioli, ma alla fine la Maison fondata da Coco Chanel ha deciso di affidarsi a uno dei designer più apprezzati degli ultimi anni. Secondo quanto riportato proprio da WWD, Blazy era uno dei principali contendenti già da settimane.

La Direzione Creativa di Chanel vede l'aggiunta di uno dei tasselli mancanti al puzzle delle Direzioni Creativa. La Maison francese, infatti, era uno dei principali brand a non aver ancora nominato un successore dopo la dipartita di Virginie Viard, che aveva raccolto la complessa eredità di Karl Lagerfeld nel 2019. Matthieu Blazy è ora chiamato a un compito delicato e complesso: riportare Chanel a quello stile che l'ha caratterizzata per anni. Sicuramente la visione e l'abilità artigianale di Blazy lo rende uno dei designer più quotati per prendere le redini di un brand dall'heritage così complesso e dall'archivio così vasto. Dovremo aspettare la prima collezione di Blazy per capire cosa ci aspetta e per vedere se questo match tra Chanel e il designer francese sia destinato a grandi cose.