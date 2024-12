Matthieu Blazy lascia la Direzione Creativa di Bottega Veneta: al suo posto arriva Louise Trotter

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Matthieu Blazy

Matthieu Blazy lascia Bottega Veneta. Il designer francese non sarà più il Direttore Creativo della Maison. Negli ultimi anni ha contribuito al rilancio del brand italiano, rendendolo un vero e proprio culto, nonché uno dei desiderati nel panorama della moda internazionale. Pochi minuti dopo l'annuncio, si è diffusa la notizia, pubblicata dal Women's Wear Daily, che Matthieu Blazy approderà alla Direzione Creativa di Chanel. Il designer ha annunciato l'addio a Bottega Veneta con un post sul suo profilo Instagram: "To the wonderful Bottega teams, thank you for the great adventure" ("Ai meravigliosi team di Bottega Veneta, grazie per la grande avventura"). Al suo posto la Maison italiana ha annunciato l'arrivo da Carven –marchio francese fondato nel 1945 da Carmen de Tommaso – della designer Louise Trotter, come confermato da Kering e riportato da WWD.

Blazy, che ricopriva il ruolo di Direttore Creativo dal 2021, aveva preso il posto di Daniel Lee. Matthieu Blazy ha contribuito a rendere Bottega Veneta un marchio che superava i confini della moda, portandolo anche verso il mondo del design e dell'arte in generale. Louis Trotter, invece,che è nota per la sua chicness, era data nelle ultime ore come probabile erede di Blazy. Trotter prenderà il post di Blazy a gennaio. Trotter ha lavorato per Tommy Hilfiger e Lacoste, brand di cui è stata la prima donna a essere nominata Direttrice Creativa, ruolo che le ha permesso di supervisionare anche tutta la parte riguardante lo sportswear oltre al prêt-à-porter.

Louise Trotter

"Sono lieto di dare il benvenuto a Louise come nuovo Direttore Creativo. La sua estetica combina perfettamente un design squisito con un'artigianalità sublime e il suo impegno nella difesa della cultura si allinea magnificamente con la visione del nostro marchio", ha dichiarato Leo Rongone, amministratore delegato di Bottega Veneta, in una dichiarazione pubblicata dal sito WWD. "Attraverso la sua sofisticata lente, Bottega Veneta continuerà a celebrare il suo patrimonio e a mantenere la sua attualità. Voglio anche esprimere il mio profondo apprezzamento per Matthieu, che è stato un partner straordinario nell'infondere al nostro marchio desiderabilità, risonanza emotiva e identità intellettuale".

L'addio di Blazy a Bottega Veneta è solo l'ultimo tassello nell'ampio puzzle degli annunci delle Direzioni Creative dei brand. In ordine di tempo, soltanto ieri John Galliano ha lasciato Margiela dopo anni alla guida del brand e a giugno Virginie Viard aveva lasciato Chanel. Proprio la Maison francese era al centro dei risiko del fashion system da mesi, anche dopo la dipartita di Pierpaolo Picciolo da Valentino che aveva lasciato ipotizzare che fosse il designer italiano a raccogliere le redini del brand fondato da Coco Chanel e portato avanti da Karl Lagerfeld. Oggi, infine, la notizia che sarà il designer francese a guidare uno dei brand storici del fashion system.