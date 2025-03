Jonathan Anderson lascia la direzione creativa di Loewe dopo 11 anni

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Proseguono gli scossoni nel mondo della moda. Dopo l'uscita di scena di Donatella Versace, che ha fatto seguito a quella di Matthieu Blazy da Balenciaga, adesso è Jonathan Anderson a dire addio a Maison di cui è stato Direttore Creativo per 11 anni: Loewe.

Jonathan Anderson lascia Loewe

Jonathan Anderson ha presentato la sua ultima collezione solo un settimana fa, all’interno dello sfarzoso Hôtel de Maisons a Saint-Germain-des-Prés, ex residenza parigina di Karl Lagerfeld, durante la Paris Fashion Week. Non ha voluto una tradizionale sfilata con le modelle in passerella, preferendo per l'Autunno/Inverno 2025-26 una sorta di presentazione nelle 17 lussuose stanze della struttura, distribuite su più piani. Questa scelta era forse il suo modo per congedarsi.

Loewe Autunno/Inverno 2025-26, Instagram @jonathan.anderson

Oggi, infatti, ha dato la notizia dell'addio sul suo account Instagram ufficiale, dove si legge:

Undici anni fa, mi è stata data l'opportunità più incredibile: scrivere un capitolo di una storia che ha ormai 179 anni. Dal mio primo giorno a Loewe ho trovato spiriti affini nello studio di design e nell'atelier, i cui talenti erano, e sono ancora, secondi a nessuno. Grazie per aver condiviso la vostra arte. Negli ultimi undici anni, ho avuto la fortuna di essere circondato da persone con l'immaginazione, le capacità, la tenacia e la capacità di trovare il modo di dire "sì" a tutte le mie idee selvaggiamente ambiziose. Guardando indietro, mi sono reso conto che un marchio non si costruisce sul primo spettacolo, e nemmeno sul primo anno di spettacoli, si costruisce lentamente stagione dopo stagione, anno dopo anno, su ciò che è giusto per un marchio. Uno dei miei successi più orgogliosi è il lancio del Premio Artigianato. Abbiamo creato una piattaforma che supporta e dà visibilità a mestieri in fuga, giovani creatori, vecchi maestri e nuove idee. Ringrazio il team della Fondazione, i membri della giuria ed esperti per il tempo e la dedizione. Fin dal primo giorno, ho immaginato di creare un marchio culturale. Questa idea si basava fortemente sulla fiducia e sulla generosità di molti artisti, artigiani, proprietà, fondazioni, musei e gallerie che hanno contribuito al loro lavoro. Vi sono sinceramente grato. Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto me e la mia visione e a tutte le persone che hanno reso possibile ogni spettacolo. E a chi è apparso in campagne, scritto articoli, comprato prodotti o semplicemente messo mi piace a un post, avete reso possibile tutto questo. Dicono che tutte le cose belle devono finire, ma io non sono d'accordo. Mentre il mio capitolo volge al termine, la storia di Loewe continuerà per molti anni a venire e guarderò con orgoglio.

Loewe Autunno/Inverno 2025-26, Instagram @jonathan.anderson

La lettera dello stilista, piena di gratitudine e commozione, tira in ballo tutte le personalità che hanno contribuito al suo successo personale e ad accrescere quello del marchio sotto la sua direzione. Nessuna notizia, per il momento, sul nome del suo successore alla Maison, proprietà del colosso del lusso Lvmh. Per quanto riguarda Anderson, attualmente proprio Dior (anch'essa sotto Lvmh) è senza Direttore creativo per il menswear.