Donatella Versace non è più Direttore creativo: lascia dopo 30 anni, al suo posto Dario Vitale "È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l'eredità di mio fratello Gianni": così Donatella Versace, che lascia la direzione creativa della Maison e assume il nuovo ruolo di Chief Brand Ambassador.

A cura di Giusy Dente

Donatella Versace

La notizia era nell'aria, mancava solo l'ufficialità, giunta oggi anche attraverso i social di Donatella Versace. La stilista ha confermato che finisce un'era per il brand fondato da suo fratello Gianni Versace: la stilista, infatti, lascia il suo incarico di Direttore creativo della Maison dopo quasi 30 anni. Diventerà ambasciatrice capo del marchio, un ruolo onorario che coinvolge prevalentemente attività di filantropia e da red carpet. Al suo posto Dario Vitale, ex direttore design e immagine di Miu Miu, nominato nuovo stilista. Su Instagram ha scritto, a conclusione di questo lungo percorso pieno di soddisfazioni e successi:

È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l'eredità di mio fratello Gianni. Lui era il vero genio, ma spero di avere un po' del suo spirito e della sua tenacia. Nel mio nuovo ruolo di Chief Brand Ambassador, rimarrò il sostenitore più appassionato di Versace. Versace è nel mio DNA e sempre nel mio cuore.

In un comunicato John D. Idol, amministratore delegato di Capri Holdings, che possiede Versace così come Michael Kors e Jimmy Choo, ha definito la decisione "parte di un ponderato piano di successione". Si guarda avanti dunque, al futuro del gruppo e della Maison: non a caso da tempo si parla anche di una possibile acquisizione da parte di Prada.

Chi è Dario Vitale

Donatella Vitale ha preso in mano le redini dell’azienda dopo la tragica morte del fratello Gianni, assassinato nel 1997 dinanzi alla sua abitazione di Miami Beach. A distanza di quasi 30 anni, la stilista ha lasciato la direzione creativa passata in mano a Dario Vitale, il quale eredita il ruolo in una Casa di moda di lunghissima tradizione. Vitale è stato per due anni Direttore del design presso Miu Miu. Questo dettaglio è rilevante, se inserito appunto nel contesto delle voci secondo cui Prada starebbe seriamente pensando di acquistare Versace (un accordo da 1,5 miliardi di euro). Qui ora c’è a capo uno stilista che ha collaborato proprio con Miuccia Prada (a sua volta a mica di Donatella Versace).

