Chi è Dario Vitale, nuovo Direttore creativo di Versace: “Sono onorato, è un privilegio”

Dario Vitale assume il ruolo di Direttore creativo per Versace. Donatella resta in azienda, ma nelle vesti di Chief Brand Ambassador.

È ufficiale: Dario Vitale è il nuovo Direttore creativo di Versace. Va a sostituire Donatella Versace, che dopo quasi 30 anni a capo dell'azienda fondata dal fratello Gianni non è più alla guida della Maison. La stilista ha lasciato il ruolo di Direttore creativo assumendo quello di Chief Brand Ambassador.

Dario Vitale ha nel suo passato professionale la collaborazione con un'altra iconica Maison: Miu Miu. Qui ha ricoperto il ruolo di Direttore del design. Originario della Costiera Amalfitana, ha studiato a Milano, dove attualmente vive. Ha già aggiornato il suo profilo Instagram, dove si legge che è il nuovo Chief Creative Officer di Versace. Spetta a lui traghettare la Casa di moda verso il futuro. Sembra sia vicina anche l'acquisizione da parte di Prada: un accordo da 1,5 milioni di euro.

Lo stilista ha annunciato sui social, con una foto scattata da Stef Mitchell:

Sono davvero onorato di unirmi a Versace come Chief Creative Officer e di far parte di questa speciale e potente casa di lusso di moda creata da Gianni e Donatella. La Maison Versace ha un patrimonio unico che ha attraversato decenni e ha plasmato la storia della moda. Voglio esprimere il mio sincero ringraziamento a Donatella per la fiducia che ha riposto in me e per la sua instancabile dedizione allo straordinario marchio che oggi è Versace. È un privilegio contribuire alla crescita futura di Versace e al suo impatto globale attraverso la mia visione, esperienza e dedizione.