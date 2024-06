video suggerito

Virginie Viard lascia Chanel: chi sarà il nuovo Direttore Creativo della Maison? Virginie Viard lascia la Direzione Creativa di Chanel: dopo 30 anni come braccio destro di Karl Lagerfeld e cinque alla guida del brand, la designer ha detto addio. Tanti i rumors sul possibile successore.

A cura di Arianna Colzi

Virginie Viard

Virginie Viard lascia la Direzione Creativa di Chanel. La designer francese, dopo 30 anni all'interno della Maison francese di cui 5 in qualità di erede di Karl Lagerfeld, e il brand si separano: Viard è stata per anni una stretta collaboratrice dello stilista tedesco. Dopo aver presentato la collezione Cruise 2025 a Marsiglia, come da programma Chanel presenterà comunque la collezione Haute Couture A/I 2024-25 il 25 giugno all'Opera Garnier durante la Fashion Week di Parigi, disegnata proprio dalla Direttrice Creativa uscente. Il brand ha reso noto che nelle prossime settimane sarà annunciata la "nuova organizzazione".

L'addio di Viard e le ipotesi sul futuro Direttore Creativo

Il percorso di Viard da Chanel non ha mai riscosso un grande favore da parte della critica, anche se, stando a quanto riportano i dati di fatturato del 2023, il brand ha dichiarato di aver aumentato le vendite del prêt-à-porter del 23% nel 2023. Dunque un mercato in crescita con numeri positivi, ma questo non è bastato. Dopo aver messo a tacere le indiscrezioni su un eventuale cambio della guardia, è stata proprio Virginie Viard a lasciare. La creativa, prima di Chanel, aveva lavorato per Chloé dal 1963 al 1983 per poi tornare da Chanel con Lagerfeld nel 1997 per coordinare le collezioni Haute Couture. Il Direttore Creativo ha più volte dichiarato che "Virginie è il mio braccio destro e quello sinistro".

Viard dopo una sfilata di Chanel

Come prevedibile, nelle ultime ore, i rumors sul possibile successore di Viard si sono diffusi subito. Tra i nomi più quotati c'è sicuramente quello di Hedi Slimane, ancora alla Direzione Creativa di Celine ma presto in partenza secondo molti addetti lavori. Tra gli altri nomi papabili per prendere il timone di Chanel ci sono anche Sarah Burton, che ha da poco lasciato Alexander McQueen dopo molti anni, e Pierpaolo Piccioli, che ha detto addio a Valentino qualche mese fa.