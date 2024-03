Valentino non sfilerà a giugno, la Maison rinuncia anche alla Haute Couture dopo l’addio di Piccioli La fine della liaison tra il creativo e il marchio fondato da Valentino Garavani ha sconvolto il mondo della moda. Ora il brand ha reso noto che non prenderà parte alle Fashion Week nella capitale francese, né a quella maschile né a quella dedicata all’Alta Moda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un look Valentino Haute Couture Primavera/Estate 2024

La Settimana della Moda di Parigi dovrà fare a meno di Valentino. La Maison ha reso noto che, in seguito all'addio di Pierpaolo Piccioli, non prenderà parte alle kermesse della Ville Lumiere, né a quella dedicata alle collezioni maschili, né a quella di Alta Moda Autunno/Inverno 2024-25. "La creatività continuerà a guidare l'azienda come pilastro fondamentale, dando forma alle nuove collezioni future sia nel prêt-à-porter femminile che in quello maschile e nell'Haute Couture, elevando il DNA del marchio, i suoi codici iconici e l'impareggiabile patrimonio italiano", hanno scritto in una nota stampa.

L'addio di Pierpaolo Piccioli

Pierpaolo Piccioli ha lasciato la direzione creativa del marchio nell'orbita di Mayhoola for Investments dopo 25 anni. Il designer ha guidato la Maison da quando lo storico fondatore Valentino Garavani si è ritirato dalla moda nel 2008, condividendo il timone creativo con Maria Grazia Chiuri fino al 2016. Piccioli è stato in grado di portare la sua visione all'interno della Casa di moda, senza mai snaturarne l'heritage e i codici stilistici. Ora ci si chiede chi sarà in grado di sostituirlo e tra la stampa internazionale già si sente sussurrare il nome di Alessandro Michele che, secondo WWD, sarebbe in contatto con la Maison per delle trattative.