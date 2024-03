“Siamo troppo giovani per essere già senza sogni”: il saluto del team di Valentino a Pierpaolo Piccioli A pochi giorni dall’addio di Pierpaolo Piccioli a Valentino, i dipendenti della Maison hanno organizzato qualcosa di davvero speciale per salutare lo stilista con cui hanno lavorato negli ultimi 20 anni: ecco la sorpresa a lui dedicata a Palazzo Mignanelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Dopo oltre 20 anni Pierpaolo Piccioli ha lasciato la direzione creativa di Valentino, mettendo fine a un percorso visionario unico che ha definito la nuova estetica della Maison. Con lui la moda è diventata universale, moderna ma senza tempo, capace di andare oltre le semplici tendenze, una sorta di manifesto politico che riesce sempre a trasformare il sogno in realtà. L’annuncio è arrivato a sorpresa qualche giorno fa sui social e in pochissimi minuti ha fatto il giro del mondo, lasciando senza parole tutti coloro che non potevano fare a meno di associare il nome della griffe romana a quello dello stilista. È proprio per celebrare l’impegno, la creatività e il genio del designer che il team di creativi di Palazzo Mignanelli ha voluto organizzare qualcosa di speciale in suo onore.

La sorpresa dedicata a Pierpaolo Piccioli

Le parole usate da Pierpaolo Piccioli per dare l’addio a Valentino sono state emozionanti e commoventi ma la cosa che forse lo stilista non si sarebbe aspettato è che a pochi giorni dall’annuncio sarebbe stato “abbracciato” in modo davvero speciale del suo team. Ieri è stato accolto a Palazzo Mignanelli, la storica sede della Maison a Piazza di Spagna, da tutti coloro che negli ultimi 20 anni hanno lavorato al suo fianco, dai creativi alle sarte, fino ad arrivare a coloro che hanno seguito l’organizzazione delle sfilate dal punto di vista pratico e amministrativo. “Siamo troppo giovani per essere già senza sogni”: lo slogan diventato il simbolo di Valentino proprio grazie a Pierpaolo Piccioli è stato stampato su tre enormi striscioni appesi all’interno del cortile, il tutto accompagnato da un semplice “Grazie”.

Il saluto a Pierpaolo Piccioli

Pierpaolo Piccioli posa col team di Valentino

Le sorprese per lo stilista non sono finite qui: il team di Valentino lo ha accolto a Palazzo Mignanelli non solo con una vera e propria ovazione ma anche con delle t-shirt “a tema”, ovvero decorate con la scritta “Grazie PP” accompagnata da un cuore sul petto. Pierpaolo si è goduto emozionato gli applausi, poi si è lasciato immortalare prima con lo staff al completo, poi mentre abbraccia Giancarlo Giammetti, imprenditore socio di Valentino Garavani. Naturalmente ha documentato tutto sui social al motto di “Grazie. Non vogliamo essere subito già così senza sogni. Sempre. Con amore, pp”. Ora che il sodalizio è arrivato al termine, la Maison ha annunciato che non sfilerà il prossimo giugno, mentre il fashion system ha già dato il via al “toto-nome” per capire chi sarà capace di sostituire un designer tanto rivoluzionario e visionario.

