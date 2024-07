video suggerito

Perché il principe William e George vestono sempre coordinati (come alla finale di Euro 2024) Ieri sera si è tenuta la finale di Euro 2024 che ha visto sfidarsi Inghilterra e Spagna e tra gli spalti non potevano che esserci il principe William e il piccolo George: ecco perché si sono vestiti in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata particolarmente impegnativa per la Royal Family inglese: Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico durante la finale di Wimbledon, incantando tutti con un elegantissimo tubino viola, e al suo fianco ha voluto la principessa Charlotte, ormai diventata una vera e propria signorina bon-ton. I due uomini di casa, il principe William e il piccolo George, sono invece volati in Germania per la finale di UEFA Euro 2024 che ha visto sfidarsi la loro Inghilterra contro la Spagna (che alla fine si è aggiudicata la vittoria). Come da tradizione, papà e figlio si sono vestiti in coordinato: ecco le adorabili foto.

La tradizione dei look coordinati di William e George

È ormai da anni che il principe William e il figlio George seguono insieme gli eventi sportivi delle squadre nazionali del loro paese e non sorprende che lo abbiano fatto anche per l'attesa finale degli Europei. Ieri sera sono stati fotografati tra le prime file della tribuna d'onore dell'Olympiastadion di Berlino, dove sono apparsi unitissimi e affiatati (anche se un tantino delusi dal risultato finale). Il dettaglio che è balzato subito all'occhio degli spettatori? I due si somigliano sempre di più e la cosa viene accentuata dai look coordinati che sfoggiano sempre quando appaiono in pubblico insieme.

William e George alla finale di Euro 2024

William e George in versione matchy-matchy

Sia William che George per la finale di Euro 2024 hanno indossato dei completi classici in blu navy, il colore simbolo dei Royals, con pantaloni e giacca monopetto abbinate. Hanno poi completato il tutto con una camicia bianca portata abbottonata fino al collo e con una cravatta a righe bianche trasversali. Per quale motivo papà e figlio vestono sempre più spesso matchy-matchy? Stando alle indiscrezioni dei tabloid britannici, il principino considererebbe il padre il suo "eroe assoluto", tanto da volergli somigliare il più possibile. La tradizione dei look coordinati, dunque, nasconde un dolcissimo messaggio: è il simbolo del profondo legame che lega i due eredi al trono britannico.