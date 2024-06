video suggerito

Trooping the Colour 2024: i tre principini coordinati in blu (e Charlotte col fiocco come Kate) Kate Middleton è tornata in pubblico in occasione del Trooping the Colour 2024: con lei anche il marito William e i figli. Elegantissimi i tre principini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I principi del Galles coi tre figli al Trooping the Colour 2024

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per i sudditi e i fan della famiglia reale inglese è stata una gioia immensa scoprire, a poche ore dall'inizio del Trooping the Colous 2024, che ci sarebbe stata anche Kate Middleton. La principessa ha confermato la sua presenza in un post Instagram: è stata la prima foto dopo mesi, da quando ha raccontato di avere un tumore e di essere alle prese con la chemioterapia. La storica parata è stato il suo ritorno in pubblico, dopo questa lunga assenza dovuta alle cure, a cui si sta dedicando con assoluto riposo. Con lei, sul balcone, c'era la famiglia reale al completo, compresi il marito, il principe William e i loro tre figli: i principini George (erede al trono), Charlotte e Louis.

I look dei principini

I principini si sono distinti per eleganza, al Trooping the Colour 2024, evento annuale che celebra il compleanno del re. È una tradizione antichissima, risale al XVII secolo e vede la famiglia reale in prima fila. Il momento più atteso è quello in cui tutti i membri della royal family si affacciano al balcone di Buckingham Palace per salutare i sudditi e assistere ai voli aerei della Raf (Royal Air Force). Quest'anno c'erano ovviamente re Carlo e la regina Camilla (con look salvia e immancabile cappello), il duca e la duchessa di Gloucester, Lady Louise Windsor, duca e duchessa di Edimburgo, la principessa Anna col marito il viceammiraglio Timothy Laurence, il principe Edoardo.

William, Kate, George, Charlotte, Louis

Immancabili, principe e principessa del Galles coi loro tre figli. I bimbi erano vestiti coordinati in blu navy. Giacca doppiopetto, calzoncini corti, calzini al ginocchio0, cravatta azzurra e camicetta candida per Louis, il piccolo di casa. Stessa giacca a doppiopetto per il fratellino George, ma con pantaloni lunghi per lui, che è già più grande e un giorno sarà sul trono d'Inghilterra: camicia bianca e cravatta azzurra anche per lui.

Leggi anche Kate Middleton al Trooping the Colours: è la sua prima apparizione pubblica dopo la diagnosi di cancro

Kate Middleron e la piccola Charlotte

Look chic per la principessa Charlotte, negli stessi colori della principessa Kate Middleton. un vestitino in stile marinaio bianco e blu scuro rifinito con un maxi fiocco bianco e ballerine bianche. Fiocco anche tra i capelli per lei, che era vestita alla marinara anche al Trooping the Colour dell'anno scorso (ma in bianco-rosso).