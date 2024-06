Kate Middleton in giacca gessata e jeans: il look casual per il ritorno sui social dopo le cure

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è tornata sui social a sorpresa dopo gli ultimi mesi difficili e, con un lungo messaggio in cui ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta, ha annunciato che oggi sarà alla parata del Trooping the Colour per celebrare il re Carlo III. Era da mesi che aveva deciso di prendersi una pausa dai riflettori, lo aveva fatto per sottoporsi alla chemioterapia preventiva nella più totale privacy, così da non sentirsi sopraffatta dalle continue pressioni dei media, ma ora che sta facendo dei progressi ha deciso di riapparire in pubblico. Ci ha tenuto a precisare di avere "giorni buoni e altri brutti" ma il gesto ha dato forza e speranza a tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione. Da sempre icona di eleganza, anche per questa occasione è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di classe.

Il ritorno di Kate Middleton sui social

Era la fine di marzo quando Kate Middleton era apparsa in pubblico per l'ultima volta: con un video tra i giardini reali aveva annunciato di aver scoperto un cancro dopo l'intervento all'addome dello scorso gennaio, chiedendo ai media un po' di privacy per potersi dedicare alle cure in serenità. Successivamente era tornata sui social ma con la foto "ritoccata" che ha fatto discutere postata per la Festa della Mamma. Nelle ultime ore ha condiviso il primo vero ritratto post cure, incantando i sudditi con la sua innata eleganza. Niente abiti principeschi o accessori preziosi, ha puntato tutto sullo stile casual e minimal, anche se non ha rinunciato a un tocco di glamour.

La foto di Kate Middleton in versione casual

Nella foto comparsa a sorpresa sul profilo ufficiale che condivide col principe William, Kate ha posato sullo sfondo di un meraviglioso bosco verdeggiante: è in piedi davanti a un grosso albero, ha le mani incrociate sul petto, lo sguardo rivolto al cielo, lo sguardo sereno e sfoggia un adorabile look causal. La principessa ha abbinato un paio di jeans skinny a una semplice t-shirt bianca a girocollo, completando il tutto con delle sneakers e con una giacca gessata.

Giacca Blazé Milano

Si tratta di un modello firmato Blazé Milano in grain de poudre (tessuto con seta e lino), ha l'abbottonatura doppiopetto ed è contraddistinto da micro righe bianche su fondo sabbia. Nel look della principessa non sono mancate le perle alle orecchie, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e perfettamente ondulati. In quanti non vedono l'ora di ammirarla in vesti ufficiali al Trooping the Colour?