video suggerito

Chi ci sarà sul balcone con Re Carlo al Trooping the Colour: tutti aspettano di vedere Kate Middleton Oggi, 15 giugno 2024, la Royal Family appare in pubblico per il Trooping the Colour, la tradizionale parata che ogni anno celebra simbolicamente il compleanno del re. Chi sono i rappresentanti di casa Windsor che partecipano sicuramente all’evento? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, sabato 15 giugno 2024, va in scena il Trooping the Colour, la tradizionale parata militare con cui la Royal Family britannica ogni anno festeggia simbolicamente il compleanno del re. Per l'occasione i rappresentanti di casa Windsor prendono parte alla sfilata dei reggimenti del Commonwealth e della British Army e subito dopo si riuniscono sul balcone di Buckingham Palace per salutare i sudditi e assistere ai voli aerei della Raf. Chi sono i reali che partecipano all'evento? Di sicuro ci sarà il re Carlo III con sua moglie Camilla, il principe William, la principessa Anna, il principe Edoardo e soprattutto Kate Middleton, che ha annunciato personalmente il ritorno in pubblico dopo il lungo periodo di pausa.

Re Carlo partecipa al Trooping the Colour 2024

La lista dei presenti a questa edizione del Trooping the Colour è stata in forse fino a qualche ora fa. Al di là di Kate Middleton, anche re Carlo III ha confermato che avrebbe partecipato all’evento con molto ritardo rispetto al solito. Per lui il 2024 è cominciato con dei problemi di salute alla prostata che gli hanno fatto scoprire la presenza di un cancro. Da allora in poi si è sottoposto alle apposite cure che lo hanno tenuto spesso lontano dai riflettori. Ora, però, i medici che lo seguono gli hanno dato il permesso di tornare alla sua "normale" agenda di impegni istituzionali, l'unica indicazione che deve rispettare? Non può andare a cavallo, dunque è costretto a partecipare alla parata del Trooping the Colour a bordo della Ascot Landau, una delle storiche carrozze aperte appartenenti alla Royal Family.

Cosa sappiamo sulla presenza di Kate e dei principini

Kate Middleton attualmente è alle prese con delle intense cure contro il cancro e ormai da mesi ha deciso di allontanarsi dai riflettori, annunciando attraverso il suo staff che non ritornerà in pubblico fino a quando i medici non le daranno l’ok. Ieri sera, poi, a sorpresa è tornata sui social, parlando della chemioterapia a cui si sta sottoponendo e rivelando che è lieta di festeggiare il sovrano al Trooping the Colour. Cosa dire, invece, dei principini? Su di loro Kate non ha proferito parola, dunque al momento la loro presenza è in forse, anche perché da quando la mamma è in convalescenza solo di rado hanno accompagnato papà William agli eventi ufficiali.

Chi sono i membri della famiglia reale che si affacceranno dal balcone sabato

Il re Carlo III e sua moglie Camilla saranno in prima linea sul balcone di Buckingham Palace e verranno accompagnati dai principali rappresentanti della Royal Family. Ci saranno il principe William, il primo nella linea di successione al trono, accompagnato da Kate Middleton, il principe Edoardo con la moglie Sophie Rhys-Jones e la principessa Anna. In forse la presenza dei figli di Edoardo e Anna, rispettivamente Louise Windsor e James, visconte Severn, Zara Tindall (col marito Mike Tindall) e Peter Phillips con la moglie Autumn. Potrebbero partecipare al tradizionale saluto anche le principesse di York Beatrice ed Eugenie con i rispettivi coniugi, anche se al momento nulla è confermato. Tra gli assenti, invece, ci sono Harry e Meghan, che quest'anno non sono stati neppure invitati, e il principe Andrea, che dopo essere stato coinvolto nello scandalo Epstein è stato allontanato da corte.