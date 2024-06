video suggerito

Cos'è il Trooping the colour, quando c'è la parata e perché il compleanno del Re si festeggia a giugno Il 15 giugno 2024 si tiene la parata del Trooping the Colour, un evento che coincide con il compleanno dei monarchi britannici e che vede impegnata in prima figlia la Royal Family: cos'è e qual è il suo significato.

A cura di Arianna Colzi

La Famiglia Reale al Trooping The Colour 2023

Trooping the colour (traduzione Sfilata della bandiera) è uno degli eventi più significati del Regno Unito. I reggimenti del Commonwealth e del British Army, coinvolti in questa tradizione della fanteria britannica che risale al XVII secolo, sfilano per le strade di Londra. Quest'anno l'evento si tiene il 15 giugno 2024: ogni anno infatti l'iniziativa si celebra il secondo sabato di questo mese. Si celebra il compleanno del Re anche se non è nato a giugno: si tratta di una tradizione in uso a partire dal 1748 come voluto da Giorgio II. Ogni anno è possibile anche assistere e partecipare alla parata.

Trooping the colour, cos'è e qual è il significato della parata

Trooping the Colour – letteralmente Sfilata della bandiera – è una cerimonia che coinvolge la Famiglia Reale. È chiamata così perché sui campi di battaglia le bandiere dei fanti fungevano da punto di raccolta per i soldati durante il combattimento. Per essere più riconoscibili, gli alfieri portavano con loro le bandiere mentre marciavano davanti alle truppe dei fanti. Dal 1748 il Trooping the Colour coincide con il compleanno del Re. Alla Horse Guards Parade di St James' Park di Londra ogni anno ha luogo la parata: questa è supervisionata dal Field Officer e da altri membri dell'esercito reale tutti a cavallo.

Carlo e Camilla al Trooping the Colour dello scorso anno

Trooping the Colour vede le truppe impegnate a rendere omaggio al Re o alla Regina, con la folla che segue la parata dietro le transenne. Sia Elisabetta II che il suo erede, Carlo III, presenziano alla cerimonia a cavallo mentre gli altri membri della Famiglia Reale costeggiano il percorso in carrozza. La Regina e il Re in qualità di colonnello in capo indossano l'uniforme del reggimento delle guardie corredate da le medaglie e gli stemmi della tipologia reggimento che la seguiva: dal 1987, però, fino all'anno della sua morte Elisabetta II non ha più indossato l'alta uniforme. Quest'anno, per la prima volta, re Carlo non sarà in sella al suo cavallo ma prenderà parte all'evento in carrozza accanto alla moglie Camilla per motivi legati al suo stato di salute ancora non del tutto stabilizzato.

I royal babies al Trooping the Colour con Kate Middleton durante l'edizione 2023

Quando si celebra il Trooping the colour

Ogni anno il Trooping the colour si celebra il secondo sabato di giugno. Dal 1748 coincideva con il compleanno del sovrano (King's Birthday Parade o Queen's Birthday Parade) mentre la parata per celebrare l'esercito come la conosciamo oggi si tiene dal 1901. A scegliere il secondo sabato di giugno è stato Re Edoardo VII per via del clima più favorevole e dal 1979 a oggi si tiene generalmente tra l'11 e il 17 del mese, tranne in caso di periodi di lutto o altri grandi avvenimenti, come nel 2022, quando si è celebrato il Giubileo di platino di Elisabetta II.

Alcuni soldati a cavallo durante l'edizione 2023

Perché il compleanno di Re Carlo III si festeggia a giugno

Ma quindi il compleanno di Re Carlo III è a giugno? No. Il sovrano è nato il 14 novembre ma il suo compleanno si celebra anche a giugno, come per tutti i sovrani. Come anticipato, nel 1901 Edoardo VII istituisce che il compleanno dei monarchi britannici si dovrà celebrare in giugno, in occasione della Sfilata della Bandiera. La scelta di spostare l'evento a giugno è derivata dal fatto che il clima britannico sia tendenzialmente piovoso durante tutto l'anno, tranne che in estate: per questo il Re decide che i festeggiamenti per il suo compleanno debbano svolgersi durante il periodo della bella stagione.

Soldati di fanteria durante il Trooping the colour 2023

Come partecipare alla parata il 15 giugno 2024

Per il Trooping the colour è possibile acquistare dei biglietti per assistere alla parata dalle tribune con i posti a sedere: il prezzo orientativo è tra le 5 sterline e i 30 Per chi vuole seguirla da vicino, è possibile assistere dal Mall, il lungo viale che va da Buckingham Palace all'Admiralty Arch, vicino a Trafalgar Square: per una visuale migliore è necessario, però, arrivare con largo anticipo. L'evento sarà trasmesso in diretta dalla BBC.