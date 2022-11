Re Carlo III compie 74 anni: come festeggia e perché ha un “doppio” compleanno Oggi per il nuovo sovrano sarà una giornata fitta di eventi e celebrazioni, ma Carlo III potrebbe decidere di “spostare” il compleanno in estate, come faceva Elisabetta II.

Per Carlo III è il primo compleanno da re: l'erede al trono più anziano del Regno Unito compie 74 anni e festeggia per la prima volta sul trono. In realtà, come ogni sovrano inglese, re Carlo ha "due" compleanni: uno il 14 novembre e uno a giugno, durante la parata di Trooping The Colour. Dopo aver preso parte alle commemorazioni ufficiali del Remembrance Day insieme al resto della famiglia, oggi per il nuovo sovrano sarà una giornata fitta di eventi e celebrazioni.

Come festeggia il compleanno re Carlo III

Carlo III ha sempre caldeggiato l'idea di una monarchia più snella e meno sfarzosa, perciò con ogni probabilità festeggerà il compleanno in forma privata con la sua famiglia a Buckingham Palace, lo stesso luogo in cui è nato nel 1948. Non mancheranno però i riti ufficiali: durante il cambio della guardia la banda della Household Cavalry eseguirà una versione speciale di Happy Birthday per il sovrano. Inoltre, a Londra verranno sparati alcuni colpi di pistola in suo onore: a Green Park allo scoccare delle 12 e poi dalla Torre di Londra, alle 13. Anche l'account social della famiglia reale ha pubblicato un messaggio di auguri.

Perché re Carlo festeggia due volte il compleanno

Con ogni probabilità però anche Carlo III festeggerà il suo compleanno a giugno, proprio come faceva Elisabetta II. Quest'usanza accompagna da tempo la famiglia reale e viene usata dai sovrani nati durante la stagione fredda, quando è più difficile fare un evento pubblico all'aperto. Si tratta della Birthday Parade, meglio nota come Trooping of the Colour. Ci si aspetta che il nuovo sovrano continui la tradizione, anche se da Palazzo non ne è ancora arrivata conferma. Chissà se seguirà l'esempio della madre e si concederà anche una passeggiata fuori da Palazzo per salutare i sudditi?