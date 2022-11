Kate Middleton e Camilla insieme nel ricordo di Elisabetta II: il significato di abiti neri e gioielli La famiglia reale inglese ha celebrato il primo Remembrance Day senza la regina Elisabetta: negli abiti di Kate Middleton e di Camilla Shand non poteva mancare un omaggio alle donne che le hanno precedute.

Questo weekend nel Regno Unito si è svolto il Royal British Legion Festival of Remembrance, una commemorazione che ricorda i caduti in guerra. La famiglia reale inglese si è riunita per deporre una corona di fiori al Cenotafio di Londra, com'è tradizione, e per ricordare i soldati morti al fronte. Quest'anno la cerimonia solenne però ha assunto un doppio valore simbolico: è il primo Remembrance Day senza Elisabetta II, scomparsa due mesi fa. Protagoniste assolute dell'evento sono state la regina consorte, Camilla, e la nuova principessa del Galles Kate Middleton, per la prima volta insieme a un evento pubblico dai funerali della regina.

Il primo Remebrance Day senza Elisabetta II

Questa volta a guidare il National Service Of Remembrance è stato re Carlo III, che ha deposto una corona di fiori rossi in omaggio ai caduti in guerra del Commonwealth. Aveva giù assunto questo ruolo quando la regina Elisabetta era costretta a letto da problemi alla schiena, ma quest'anno lo ha fatto da monarca regnante e da comandante delle forze armate, vestito con l'uniforme l'uniforme cerimoniale da maresciallo di campo.

Re Carlo, il principe William e la principessa Anna al Remembrance Sunday

Le protagoniste dell'evento, però, sono state la consorte Camilla e Kate Middleton. Per entrambe si tratta di un momento storico: è la prima volta di Kate Middleton come principessa del Galles ed è la prima volta di Camilla Shand da regina consorte. Non poteva mancare quindi nei loro outfit un commosso e silenzioso omaggio alle due donne che le hanno precedute in quel ruolo.

Camilla e Kate Middleton

Il significato delle spille di Camilla

La regina consorte Camilla ha indossato un cappotto nero, come impone il protocollo: è un momento di lutto, una delle pochissime occasioni il cui il nero è concesso. Anzi, obbligatorio. Per l'esattezza, Camilla ha indossato di nuovo il soprabito di Fiona Clare scelto per la veglia funebre di Elisabetta II, abbinandoci guanti in pelle e una pochette Launer London, il marchio di borse preferito dalla defunta sovrana. Sul capo ha indossato un cappello con veletta di Philip Treacy.

Camilla in Fiona Clare con un cappello Philip Treacy

Sul bavero Camilla aveva appuntati al bavero tre papaveri rossi – il fiore simbolo della ricorrenza – e due spille: quella dei Rifle, il reggimento di fucilieri di cui è colonnello in capo dopo la morte del principe Filippo, e un'altra più piccola di diamanti. La sera prima, per il concerto alla Royal Albert Hall, aveva scelto un abito nero con applicazioni scintillanti e orecchini Von Cleef Arpels.

La regina consorte Camilla con orecchini Van Cleef Arpels

L'omaggio a lady Diana di Kate Middleton

Kate Middleton invece ha deciso di omaggiare lady Diana, da cui ha ereditato il ruolo di principessa del Galles: ha indossato un cappotto nero di Catherine Walker, sartoria di fiducia di Diana Spencer, e degli spettacolari orecchini pendenti con diamanti e perle dei mari del sud. Si tratta di uno dei gioielli più preziosi (e amati) di lady D. Anche lei ha appuntato tre papaveri sul bavero, com'è tradizione.

Kate Middleton in Catherine Walker

La sera prima, per il concerto alla Royal Albert Hall, Kate Middleton aveva scelto un completo nero di Mrs Self Portrait con giacca avvitata e gonna con le frange. Questa volta i gioielli arrivavano dallo scrigno di Elisabetta II: la preziosa collana girocollo con tre fili di perle e gli orecchini di perle del Bahrain.

Kate Middleton in Mrs Self Portrait con il principe William

La nuova principessa del Galles ha imparato una grande lezione dalla defunta regina: nelle occasioni più impegnative lascia che siano i gioielli – fidati custodi di ricordi e affetti – a parlare al tuo posto. Conoscono una lingua che va oltre il tempo e oltre le mode.