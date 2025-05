Il principe Harry vuole la riconciliazione: “Mio padre Carlo non mi parla. Non so quanto gli resta da vivere”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

"Voglio riconciliarmi con la famiglia reale inglese". È quanto a sorpresa ha dichiarato il principe Harry in una intervista alla BBC parlando dalla California, dove ormai vive da tempo insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet, del rapporto con il padre, Re Carlo d'Inghilterra, e il fratello William dopo lo strappo del 2020.

Inoltre si è detto "sconvolto" dopo aver perso oggi alla Corte d'Appello di Londra il ricorso presentato contro la decisione assunta a suo tempo dal ministero dell'Interno di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito. Alla domanda se avesse chiesto a suo padre, il Re, di intervenire nella disputa sulla sicurezza, il principe Harry ha risposto: "Non gli ho mai chiesto di intervenire, gli ho chiesto di farsi da parte e lasciare che gli esperti facessero il loro lavoro". Il principe ha affermato che il trattamento riservatogli durante il processo di definizione della sua sicurezza aveva "fatto emergere i peggiori timori". La sconfitta in tribunale e la prospettiva che le misure di sicurezza rimanessero invariate hanno fatto sì che non fosse più disposto a portare la sua famiglia nel Regno Unito, ha dichiarato alla BBC. "A questo punto non riesco a immaginare un futuro in cui riporto mia moglie e i miei figli nel Regno Unito", ha affermato.

Il Duca di Sussex ha raccontato del difficile rapporto col padre: "Non mi parla più per via di questa questione della sicurezza", ma che non avrebbe più voluto discutere e non sapeva quanto tempo ancora rimanesse da vivere al sovrano, che da un anno è in cura contro il cancro. "Certo, alcuni membri della mia famiglia non mi perdoneranno mai di aver scritto un libro", ha detto riferendosi alle divisioni di lunga data ed esacerbate dalle rivelazioni contenute nell'autobiografia del principe dal titolo Spare, successo editoriale planetario. "Non mi perdoneranno mai per tante cose. Ma vorrei tanto riconciliarmi con loro, non ha senso continuare a litigare. La vita è preziosa, non so quanto tempo abbia ancora mio padre", ha concluso.