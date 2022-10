Esce “Spare” l’autobiografia del principe Harry che racconta la sua verità sull’addio alla Corona Si intitola “Spare” e sarà disponibile da gennaio 2023. Il libro, annunciato da oltre un anno, è attesissimo e rischia di gettare ulteriore benzina sul fuoco sui rapporti già distanti con la famiglia, anche dopo la morte della Eegina Elisabetta.

A cura di Giulia Turco

Il principe Harry ha annunciato il titolo e la data di uscita della sua autobiografia. Il libro, che promette di rivelare verità scottanti sui motivi che l’hanno spinto al divorzio dalla famiglia reale, si intitola “Spare” e sarà disponibile da gennaio 2023. Il libro, annunciato da oltre un anno, è attesissimo e rischia di gettare ulteriore benzina sul fuoco sui rapporti già distanti con la famiglia, anche dopo la morte della Eegina Elisabetta.

Il racconto introspettivo di Harry sulla morte della Principessa Diana

Al momento l’autobiografia è ordinabile solo in alcuni Paesi, ma si hanno già alcune anticipazioni sul suo contenuto. "È stata una delle immagini più forti del ventesimo secolo: due giovani ragazzi, due principi, che camminavano dietro la bara della madre mentre il mondo osservava con dolore e orrore. Mentre Diana principessa del Galles veniva sepolta, miliardi di persone si chiedevano cosa stessero pensando e provando i principi e come si sarebbero svolte le loro vite da quel momento in poi”. Finalmente, Harry racconterà la storia dal suo inedito punto di vista, promettendo di farlo “con la sua onestà cruda e incontrollabile”. Frutto di un lungo percorso di analisi, Stare partirà proprio dalla morte della principessa che ha scosso il mondo intero.

La versione di Harry e Meghan sull'addio alla Corona

Il principe Harry ha già fatto sapere che parte dei proventi del libro saranno donati ad organizzazioni umanitarie in sostengo dei bambini. Tradotte in 16 lingue, le 416 pagine di racconto saranno disponibili anche in versione audio libro con la voce narrante dal principe Harry. Del libro si era già parlato quando Harry e Meghan avevano partecipato alla clamorosa intervista con Ophra Winfrey, che ha gettato ombre sulla famiglia reale. Per questo, si suppone che anche nel racconto del principe saranno rivelati dettagli scottanti e i Sussex daranno la loro versione dei fatti sui motivi che li hanno spinti a lasciare la Corona.