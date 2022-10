Morto l’attore Robbie Coltrane, addio a Hagrid di Harry Potter Addio all’attore scozzese, morto a 71 anni e protagonista della saga di Harry Potter.

A cura di Andrea Parrella

Lutto nel mondo del cinema. L'attore scozzese Robbie Coltrane, noto soprattutto per il suo ruolo di Hagrid in Harry Potter, è morto nelle scorse ore. A rendere pubblica la notizia la sua agente, che attraverso un comunicato ha detto: "Verrà probabilmente ricordato per decenni grazie al suo ruolo nella saga di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti di tutto il mondo".