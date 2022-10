Le ultime parole di Robbie Coltrane: “Tra 50 anni non ci sarò più, ma Hagrid sì” Le ultime parole di Robbie Coltrane su Harry Potter e su Hagrid: “Sono contento e orgoglioso perché ho fatto parte di qualcosa di irripetibile”.

La morte di Robbie Coltrane, straordinario interprete di Hagrid nella saga di Harry Potter, ha spezzato il cuore dei fan dei lungometraggi tratti dai romanzi di J.K. Rowling. In queste ore sono in tanti sui social a ricordare quali sono state le ultime parole di Robbie Coltrane, in una delle ultime sequenze del già iconico speciale natalizio, la reunion di Harry Potter a 20 anni dal primo film, "Harry Potter e la pietra filosofale".

Le ultime parole di Robbie Coltrane su Hagrid

Nella reunion di Harry Potter, le parole di Robbie Coltrane furono immediatamente sottolineate dai fan e infatti la clip del suo discorso risultò subito virale. È stato un momento particolarmente emozionante, forse il più emozionante di quel documentario celebrativo. La morte di Robbie Coltrane, ovviamente, non ha fatto altro che amplificare questo sentimento. C'è grande dolore tra i fan di Harry Potter.

Sono contento e orgoglioso perché ho fatto parte di qualcosa di irripetibile. Penso che la generazione dei miei figli farà vedere i film di Harry Potter ai loro figli. Quindi, è probabile, che li vedranno ancora tra 50 anni. Peccato che io non ci sarò, ma Hagrid sì.

Lo speciale su Harry Potter

Quella clip ha fatto parte della speciale reunion celebrata per i 20 anni della saga di Harry Potter. Il 1 gennaio 2022 è stato reso disponibile su Sky/NOW Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, in contemporanea con gli Stati Uniti su HBO Max. Lo speciale fu trasmesso anche su Sky Cinema Harry Potter (canale 303), un canale dedicato alla saga che è stato attivo dal 1 gennaio al 16 gennaio. Nello speciale c'erano praticamente quasi tutti: Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, nei panni rispettivamente di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, ma anche lo stesso Robbie Coltrane, così come tutti gli altri attori.