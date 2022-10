Chi era Robbie Coltrane, Hagrid di Harry Potter: vita privata, causa morte, età La morte di Robbie Coltrane ha sconvolto il mondo degli appassionati di cinema di tutto il mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

La morte di Robbie Coltrane ha sconvolto il mondo degli appassionati di cinema di tutto il mondo, soprattutto quelli legati all'universo di Harry Potter. Reso estremamente popolare dal ruolo di Hagrid, nella saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, Robbie Coltrane aveva cominciato con la stand-up comedy e aveva lavorato con tantissimi artisti di primo livello. Era nato a Rutherglen, Scozia, nel 1950 e aveva 72 anni. Scopriamo di più su vita privata, le cause della morte di Robbie Coltrane e su moglie e figli.

Come è morto Robbie Coltrane: le cause della morte

Robbie Coltrane e Johnny Depp in "From Hell – La vera storia di Jack lo Squartatore"

Robbie Coltrane, la star dei film di Harry Potter e di James Bond, è morto nel pomeriggio del 14 ottobre, come confermato dal suo agente. Le cause della sua morte sono: arresto cardiaco causato dall'età e dalla sua obesità. Non tutti sanno che Robbie Coltrane ha scelto il nome d'arte Coltrane perché fan di John Coltrane. Il suo vero nome infatti è Anthony Robert McMillan

Robbie Coltrane in una foto recente

La vita privata di Robbie Coltrane

Robbie Coltrane aveva sposato l'11 dicembre 1999 Rohna Gemmell, suo amore di lunga data in una cerimonia privatissima, davanti a solo 35 amici. La coppia ha avuto due figli, Spencer e Alice. La coppia si è poi separata nel 2003. Resterà nella memoria quello che disse nell'ultimo speciale di Harry Potter, pensando proprio ai suoi figli:

Sono contento e orgoglioso perché ho fatto parte di qualcosa di irripetibile. Penso che la generazione dei miei figli farà vedere i film di Harry Potter ai loro figli. Quindi, è probabile, che li vedranno ancora tra 50 anni. Peccato che io non ci sarò, ma Hagrid sì.

Tutti i fan del mondo di Harry Potter lo ricorderanno per sempre e gli tributeranno per sempre tutti gli onori del caso perché è stato un importantissimo personaggio per la saga di Hogwarts.