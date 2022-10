Morte Robbie Coltrane, parla J.K. Rowling: “Era un talento unico e incredibile” J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter, ha pubblicato un tweet per ricordare l’amico scomparso, l’attore Robbie Coltrane.

J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter, ha pubblicato un tweet per ricordare l'amico scomparso, l'attore Robbie Coltrane, indimenticabile Hagrid nei film tratti dai suoi romanzi. La morte di Robbie Coltrane ha spezzato il cuore dei tantissimi fan e supporter in tutto il mondo del magico universo di Hogwarts. Ha spezzato il cuore anche della creatrice di quell'universo: "Non conoscerò mai più nessuno come Robbie. Nemmeno lontanamente".

Le parole di J.K. Rowling

J.K. Rowling ha pubblicato su Twitter una foto abbastanza recente dove lei e il talentuoso attore si trovavano a una serata di gala. Lui tiene le mani di lei, si guardano negli occhi in ammirazione e rispetto. Questo il messaggio di J.K. Rowling:

Non conoscerò mai più nessuno lontanamente come Robbie. Era un talento incredibile, unico, e sono stata fortunata a conoscerlo, lavorare con lui e ridere a crepapelle con lui. Mando il mio affetto e le più sentite condoglianze alla sua famiglia, soprattutto ai suoi figli.

La morte di Robbie Coltrane

La morte di Robbie Coltrane è arrivata improvvisa. Aveva 72 anni. A rendere pubblica la notizia la sua agente, che attraverso un comunicato ha detto: "Verrà probabilmente ricordato per decenni grazie al suo ruolo nella saga di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti di tutto il mondo, per il quale ha ricevuto fiumi di lettere ogni settimana da parte dei fan per oltre 20 anni". Robbie Coltrane è morto colpito da un infarto, dovuto a problemi di peso con cui l'uomo ha convissuto per molto tempo. Disse del suo personaggio: