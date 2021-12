Dove vedere la reunion di Harry Potter in diretta TV e in streaming con o senza Sky Il 1 gennaio 2022 sarà trasmesso su Sky Cinema Harry Potter (in contemporanea con gli Usa su HBO Max) lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, la reunion del cast per celebrare i 20 anni dall’uscita al cinema del primo film. Ci saranno ancora Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nei panni di Harry, Ron ed Hermione.

A cura di Elisabetta Murina

Il cast della reunion di Harry Potter

Nel 2021 la saga di Harry Potter ha festeggiato 20 anni. Per celebrare un traguardo così importante, il 1 gennaio 2022 alle ore 9 uscirà Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, in contemporanea con gli Stati Uniti su HBO Max. Lo speciale sarà trasmesso su Sky Cinema Harry Potter (canale 303), un canale dedicato alla saga attivo dal 1 gennaio al 16 gennaio. Si tratta di una vera e propria reunion del cast, con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, nei panni rispettivamente di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Più cresciuti rispetto all'ultima volta, ma pronti a far rivivere i momenti magici che hanno incantato un'intera generazione. Ecco dove vedere la reunion di Harry Potter in diretta tv e streaming.

Dove e a che ora vedere la reunion di Harry Potter in diretta e in streaming senza Sky

La reunion di Harry Potter sarà trasmessa il 1 gennaio 2022 su Sky Cinema Harry Potter, in contemporanea con gli Stati Uniti. L'orario della messa in onda è le 9.00. Sarà possibile seguire lo speciale della saga anche in streaming, sulla piattaforma di Now Tv.. Il canale su cui verrà trasmessa sarà attivo dal 1 gennaio a 16 gennaio, e manderà in onda a ripetizione tutti e otto i film della saga, per riviere ogni istante della saga.

Quando vederla in TV e in streaming in italiano

I fan della saga dovranno aspettare ancora un pò prima di vedere la reunion di Harry Potter doppiata in italiano. Ancora non si sa quando uscirà per via dei tempi tecnici legati al montaggio. Quindi, nell'attesa, tutti coloro che vorranno vedere lo speciale dovranno farlo con i sottotitoli dalla lingua originale, su Sky Cinema Harry Potter o in streaming.