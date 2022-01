I produttori della reunion di Harry Potter confermano l’errore con la foto di Emma Watson da bambina I produttori della reunion di Harry Potter hanno confermato l’errore rilevato da alcuni fan, che hanno riconosciuto in una foto da bambina di Emma Watson, l’attrice Emma Roberts.

A cura di Ilaria Costabile

È stato un weekend davvero indimenticabile per i fan di Harry Potter, che hanno potuto assistere ad uno degli eventi più attesi per chi è da sempre appassionato della saga, ovvero la reunion dell'intero cast a vent'anni dall'uscita del film tratto dal primo libro di J.K.Rowling, ovvero "Harry Potter e la pietra filosofale". Un momento entusiasmante e commovente, durante il quale è stato fatto un viaggio a ritroso nel tempo e in cui i personaggi hanno rivisto anche momenti della loro infanzia. Ai più attenti, però, non è sfuggito un errore di non poco conto: al posto di una foto della piccola Emma Watson è stata mostrata una che raffigura Emma Roberts. Uno scambio di persona che, però, è stato confermato anche dai produttori della reunion.

La conferma dei produttori

Dopo che l'accadimento è diventato uno degli argomenti più chiacchierati di Twitter, i produttori di "Ritorno a Hogwarts" hanno rilasciato una dichiarazione alla testata Entertainment Weekly, nella quale confermano l'errore. Nel comunicato, infatti, si legge: "Fan attentissimi di Harry Potter! Avete portato alla nostra attenzione un errore relativo ad una fotografia etichettata in maniera errata. Arriverà una nuova versione a breve". La segnalazione, infatti, era partita proprio da alcuni fan che avevano notato questa confusione tra le due Emma, considerando che la Roberts aveva anche pubblicato sul suo profilo Instagram, la foto che si trova nel montaggio della reunion di Harry Potter.

Harry Potter 20th Anniversary

Foto da HBO Max

La reunion del cast di Harry Potter, presentata in anteprima la sera di Capodanno dalla HBO, è stato uno degli eventi più attesi delle ultime settimane, in cui milioni di fan strepitavano all'idea di poter assistere ad un evento di cui si parlava da anni, ma che ha visto la sua realizzazione dopo ben due decenni dall'arrivo in sala del film da cui poi è fata una fandom tra le più attive di sempre. Per la prima volta ha preso parte l'intero cast, che ha avuto modo di confrontarsi e ripercorrere anche i momenti più intensi delle riprese e dell'elaborazione di ogni film, con delle rivelazioni inaspettate da parte degli attori, come Emma Watson che ha sempre saputo di essere lei Hermione Granger.