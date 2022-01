Harry Potter, la rivelazione di Emma Watson: “Ho sempre saputo di essere io Hermione” Nello speciale reunion di Harry Potter viene rivelato come sono stati scelti gli attori tra i tanti bambini. La determinazione di Emma Watson: “Sapevo di essere io Hermione”.

C'è così tanto materiale da tirare fuori dallo speciale reunion Harry Potter 20th Anniversary:​​Return to Hogwarts, disponibile in prima tv assoluta su Sky – tramite il canale dedicato Sky Cinema Harry Potter – e in streaming su Now. L'evento, in contemporanea con gli Stati Uniti, sta attirando commenti su tutte le piattaforme social. È diventato già un grande rito collettivo. Se conoscete la saga, è inutile dirvi di guardarlo. Se non la conoscete, se siete tra quei pochi che non hanno mai visto Harry Potter, guardatela subito: vi aprirà le porte di un mondo incantevole.

Il racconto dei provini

Nello speciale reunion Harry Potter 20th Anniversary:​​Return to Hogwarts, il primo blocco dello speciale è dedicato ai provini. Tom Felton (Draco Malfoy) rivela che i provini erano già iniziati a loro insaputa: "Ci avevano messi tutti lì a socializzare e hanno finto di andare via. C'erano microfoni ovunque. Una ragazzina ne indica uno e mi fa: "Cos'è quello?". E io le rispondo: "Cosa vuoi che sia? È un microfono". E poi le dissi: "È uno stratagemma, è un trucco, è questo il nostro provino". E me lo ricordo chiaramente, perché quella bambina era Emma Watson". E proprio Emma Watson rivela:

Ho sempre saputo di essere io quella che avrebbe interpretato Hermione. E i miei genitori erano terrorizzati per questo, perché avevano paura che sarei rimasta delusa.

La scelta di Daniel Radcliffe per Harry Potter

In "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" viene anche rivelato che la produzione non riusciva a trovare il bambino ideale per il ruolo di Harry Potter. J.K. Rowling ammette: "Non riuscivamo a trovare Harry, il personaggio che avrebbe fatto Harry Potter non ce l'avevamo ancora ed era imbarazzante". Poi, il regista Chris Columbus vide in tv la versione BBC di David Copperfield. E c'era lui, Daniel Radcliffe.

Chi c'è nella reunion di Harry Potter

Nella reunion della saga di Harry Potter hanno partecipato, oltre a Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Tom Felton, anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams,Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, il produttore David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.