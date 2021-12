Emma Watson e gli anni di Harry Potter: “Ero spaventata, pensai di lasciare il ruolo di Hermione” In occasione dell’anteprima di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, la reunion del cast per festeggiare i 20 anni dall’uscita del primo film, Emma Watson ha svelato alcuni retroscena inediti sul suo ruolo di Emma Watson nella saga.

A cura di Elisabetta Murina

Nel 2021 la saga di Harry Potter ha festeggiato 20 anni dall'uscita al cinema del primo film (Harry Potter e la Pietra Filosofale). Per celebrare un traguardo così importante, il 1 gennaio 2022 uscirà su Sky Cinema, in contemporanea con gli Stati Uniti, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Una vera e propria reunion del cast, con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, nei panni rispettivamente di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Più cresciuti rispetto all'ultima volta, ma pronti a far rivivere i momenti magici che hanno incantato un'intera generazione. E durante le interviste rilasciate in occasione della rimpatriata, l'attrice ha svelato alcuni retroscena inediti sulla sua esperienza nei panni di Hermione.

Le rivelazioni di Emma Watson

Adesso Emma Watson ha 31 anni e una carriera ormai decollata nel mondo del cinema. Ma quando il pubblico la conobbe per la prima volta e il successo la travolse era poco più che adolescente: "Ero spaventata, le cose erano iniziate a diventare audaci per tutti noi". Alla vigilia delle riprese del quinto capitolo della saga (Harry Potter e l'Ordine della Fenice) l'attrice è entrata in crisi, tanto da pensare di voler mollare tutto. Anche il regista di quel capitolo, Davide Yates, era stato informato delle sue intenzioni: "Una cosa che mi disse la produzione su Emma è che non era sicura di voler tornare in un altro capitolo". Eppure, Emma Watson ha deciso di rimanere nel cast, incoraggiata dai compagni: "Tutti si sono sinceramente sostenuti a vicenda. È stato fantastico".

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nel 2009

Emma Watson si era innamorata di Tom Felton

Nella saga, Draco Malfoy e Hermione Granger nutrono quasi un odio reciproco. Nella realtà però tra gli attori Tom Felton ed Emma Watson la situazione è diversa. L'attrice infatti ha svelato di essersi innamorata di lui, quando l'ha visto sul set le prime volte: "Sono entrata nella stanza dove facevamo lezione e il compito che ci era stato dato era disegnare come pensavamo che fosse Dio. Tom aveva disegnato una ragazza su uno skateboard con il cappellino al contrario. E non so come dirlo… mi sono innamorata di lui".