Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” il 1° gennaio su Sky e NOW: il trailer ufficiale La speciale reunion in occasione dei 20 anni dall’uscita al cinema di Harry Potter e la pietra filosofale andrà in onda in esclusiva per l’Italia su Sky e Now.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts è l'attesa retrospettiva HBO Max Original, che sarà trasmessa in contemporanea in Italia da Sky, attraverso un canale interamente dedicato, Sky Cinema Harry Potter. L'evento sarà trasmesso anche in streaming su NOW, come detto in contemporanea con gli Stati Uniti, il 1° gennaio.

Harry Potter: ecco cosa vedremo su Sky e su Now

"Noi siamo una famiglia". Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts è una speciale retrospettiva che regalerà a tutti i fan del film e della saga letteraria di J.K. Rowling un momento emozionante: la reunion di tutti gli attori principali e di tutti i membri del cast. Annunciati Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e i contributi di Ralph Fiennes e tanti altri, tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione degli otto film della saga. Un evento televisivo unico nel suo genere, trasmesso in esclusiva per l'Italia da Sky e Now, nato per celebrare il primo capitolo della serie, il film "Harry Potter e la pietra filosofale".

Il cast che partecipa alla reunion

Non solo i tre attori citati – Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson – ma ci saranno anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams,Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, il produttore David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.

Tutti i film della saga su Sky

Ovviamente, oltre alla speciale reunion in onda su Sky Cinema Harry Potter, il canale speciale che resterà attivo dal primo al 16 gennaio, ospiterà tutti gli otto film della saga: Harry Potter e la pietra filosofale (2001), Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007), Harry Potter e il principe mezzosangue (2009), Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (2010), Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2011).