Quando va in onda la maratona di Harry Potter in tv: canale e orario A partire dal 6 gennaio in prima serata su Italia1, saranno trasmessi a cadenza settimanale gli otto film della saga di “Harry Potter”, dopo il ventesimo anniversario dall’uscita del primo film.

A cura di Ilaria Costabile

È diventata una tradizione, ormai, quella di trasmettere in televisione tutti i film della saga di Harry Potter, che quindi di anno in anno, dopo il successo riscontrato nel primo lockdown, ritornano a popolare le reti Mediaset. Ed è così che dal 6 gennaio, per i giovedì a seguire, verranno trasmessi in prima serata su Italia1 gli otto film che compongono la saga ideata da J.K.Rowling. A vent'anni dall'uscita del primo film, inoltre, è stata organizzata una reunion del cast trasmessa su HBO e in contemporanea con l'America anche su Sky, nella serata di Capodanno. Un evento vero e proprio per i fan che attendevano con trepidazione questo incontro tra attori, registi, sceneggiatori, insomma con tutti coloro che hanno permesso di dar vita ad una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, che si somma a quella libraria, dal momento che i romanzi nati dalla penna della scrittrice inglese hanno poi avuto un successo globale.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson

I film di Harry Potter in onda su Italia 1, le date

Nonostante sia possibile trovare tutti i film di Harry Potter anche su piattaforme come Amazon Prime Video, dove tutti i capitoli sono disponibili, per chi non fosse abbonato potrà godere della fantastica e magica atmosfera di Hogwarts aspettando che, a cadenza settimanale, vengano riproposti i film in prima serata su Italia 1, per la gioia di chi non smetterà mai di assecondare quel desiderio di magia che solo una il maghetto più noto della letteratura contemporanea è riuscito a ricreare. Ed ecco, quindi, le date e film che verranno trasmessi sulla rete giovane della Mediaset:

-giovedì 6 gennaio "Harry Potter e la pietra filosofale"

-giovedì 13 gennaio "Harry Potter e la camera dei segreti"

-giovedì 20 gennaio "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban"

-giovedì 27 gennaio "Harry Potter e il calice di fuoco"

-giovedì 3 febbraio "Harry Potter e l'Ordine della Fenice"

-giovedì 10 febbraio "Harry Potter e il Principe Mezzosangue"

-giovedì 17 febbraio "Harry Potter e i Doni della Morte (Parte 1)"

-giovedì 24 febbraio "Harry Potter e i Doni della Morte (Parte 2)"