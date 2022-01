Harry Potter e la camera dei segreti stasera in tv, le 11 curiosità che non sapevate Il film del 2002, diretto da Chris Columbus e secondo capitolo della saga scritta da J.K. Rowling, è tra i più amati dai fan, ma ci sono ancora 11 curiosità dal backstage che non conoscete. Questa sera, il film va in onda su Italia1.

A cura di Redazione Spettacolo

Chris Columbus, nel 2002, dirige il secondo capitolo dell’adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo della serie di magia di “Harry Potter”, scritta da J. K. Rowling. “Harry Potter e la camera dei segreti” è certamente uno dei capitoli più amati dell’intera saga, ma ci sono ancora 10 curiosità sul film che dovete sapere. Il film andrà in onda giovedì 13 gennaio 2022 su Italia1.

1. Il compenso di Daniel Radcliffe

A Daniel Radcliffe/Harry Potter, inizialmente, fu offerto un compenso di 181,5 mila dollari per il secondo film, ma il suo agente, prevedendo il successo della saga e del secondo capitolo, riuscì a negoziare con la casa di produzione, portando la cifra a 3 milioni di dollari.

2. La produzione e il budget

La pre-produzione del film è iniziata nel luglio 2000, ancor prima che il primo film debuttasse nelle sale. Il budget del film è stato di circa 100.000.000 dollari e le riprese del secondo capitolo sono iniziate il 19 novembre 2001, esattamente 3 giorni dopo l'uscita del primo sale.

3. Le Ford Anglia

Ben 14 Ford Anglia furono distrutte per girare la scena del Platano Picchiatore.

4. Emma Watson e il suo criceto Millie

Durante le riprese del film, Emma Watson ha portato spesso sul set il suo piccolo criceto, Millie. L’animaletto, però, morì poco dopo la fine delle riprese e la troupe che si occupava delle scenografie del film preparò una piccola bara appositamente per lei, con fodera in velluto e il nome del criceto inciso sulla parte superiore.

5. Hugh Grant doveva essere Gilderoy Allock

Prima di scegliere Kenneth Branagh per il ruolo del mago vanesio Gilderoy Allock, la produzione e il regista avevano pensato a Hugh Grant. L’attore, però, dovette rinunciare perché aveva già altri impegni nello stesso periodo.

6. L’età di Christian Coulson

L’attore Christian Coulson ottenne il ruolo di Tom Orvoloson Riddle – il giovane Lord Voldemort – anche se all’epoca aveva 23 anni. In realtà, la produzione cercava un ragazzo tra i 15 e i 16 anni, ma Coulson colpì tutti già dal primo provino.

7. Shirley Henderson, la più “vecchia” di tutti

La più vecchia tra gli alunni e i personaggi di Hogwarts è comunque l’attrice Shirley Henderson, che nel film interpreta il ruolo di Mirtilla Malcontenta, il fantasma che infesta il bagno delle ragazze al secondo piano. All’epoca, l’attrice aveva 37 anni. L’avreste mai detto?

8. La morte di Richard Harris

Il grandissimo Richard Harris, che nel film interpreta il ruolo di Albus Silente, Preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e presidente del tribunale supremo dei maghi Wizengamot, morì poche settimane prima del rilascio del film nelle sale.

9. Il DVD da un milione di copie

Nel Regno Unito, Il DVD di “Harry Potter e la camera dei segreti” è stato il primo a raggiungere i milione di copie vendute in una settimana.

10. Gli incassi

Il film ha ottenere un ottimo incasso internazionale: 878.979.634 milioni di dollari. Negli USA la pellicola ha incassato 261.988.482 milioni, mentre in Italia circa 20.899.026 milioni di dollari. Nonostante l'ottimo incasso, il film non è riuscito a battere il record di incassi internazionali fatti dal primo film.

11. La paura dei ragni di Ron Weasley e Rupert Grint

Proprio come Ron Weasley, anche Rupert Grint – l'attore che interpreta il personaggio – ha paura dei ragni. Come ha raccontato in una intervista a Attitude Magazine: "Sono aracnofobico, questa cosa ha davvero influenzato la mia vita. Ho bisogno di controllare le scarpe ogni volta che sto per infilarmele, e lo stesso vale per le lenzuola e i cuscini su cui dovrò dormire". Proprio in questo film, l'attore ha dovuto girare una scena in cui il suo personaggio se la vede contro dei ragni giganti.