A che ora inizia Temptation Island 2025 e dove vedere le puntate in diretta streaming e in replica Giovedì 3 luglio inizia la nuova edizione di Temptation Island. L'appuntamento con il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia è alle ore 21.30 su Canale 5. Sette le coppie pronte a mettere alla prova il loro amore per capire se rimanere insieme o prendere strade separate.

Temptation Island 2025 inizia stasera, giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30. Filippo Bisciglia condurrà le sette coppie in un viaggio attraverso i sentimenti ambientato al Calalandrusa Resort in Calabria, al termine del quale dovranno decidere se rimanere insieme o prendere strade separate. Un gruppo di tentatori e tentatrici sarà pronto a mettere alla prova il loro amore. Il programma è disponibile in streaming su Mediaset Infinity e in replica il giorno successivo.

A che ora inizia la nuova edizione di Temptation Island 2025 stasera su Canale 5

La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island va in onda giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5. L'orario di inizio è previsto per le 21.30 e quello di fine circa per l'una. Quest'anno le 7 coppie compiranno il loro viaggio nei sentimenti in una location diversa rispetto al passato: non più il resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in Sardegna ma il Calalandrusa Resort a Guardavalle Marina, in Calabria. I fidanzati e le fidanzate verranno messe alla prova da un numeroso gruppo di tentatori e tentatrici nel tentativo di far sopravvivere il loro amore. Riusciranno a rimanere insieme? Le puntate previste dovrebbero essere sei, al termine delle quali gli spettatori scopriranno anche cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine del programma.

Temptation Island in diretta streaming su Witty e Mediaset Infinity

È possibile seguire Temptation Island 2025 in diretta streaming collegandosi al sito di Witty Tv, dove verranno anche caricati video esclusivi e approfondimenti sulle coppie in gioco. Un'altra possibilità è quella di Mediaset Infinty. Oltre ai canali tv, poi, quelli social ufficiali, dove verranno pubblicati contenuti in tempo reale.

Come vedere le repliche di Temptation Island 2025

Temptation Island 2025 andrà in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5. Per coloro che non riescono a seguire in diretta il viaggio nei sentimenti delle coppie, sarà possibile recuperare la puntata attraverso le repliche. Le puntate saranno disponibili a partire dal giorno successivo, il venerdì, alle ore 21.10 su La5 (canale 30 del digitale terrestre).