Daniel Radcliffe e Emma Watson ricordano Robbie Coltrane: “Lo zio più spassoso che abbia mai avuto” All’indomani della morte di Robbie Coltrane, Daniel Radcliffe racconta i momenti più belli vissuti con l’attore interprete di Hagrid. Emma Watson affida ai social il suo omaggio commosso: “Se mai sarò così gentile come te sul set di un film, ti prometto che lo farò nella tua memoria”.

A cura di Giulia Turco

Harry Potter ricorda il suo Hagrid. Non potevano mancare le parole di Daniel Radcliffe e del cast della saga, all’indomani della morte di Robbie Coltrane, l’attore britannico che ha interpretato il gigante buono in tutti i film della serie. L’interprete è morto a 71 anni, secondo i tabloid per via dell’obesità e dell’età avanzata. La stessa J. K. Rowling ha rivolto un omaggio.

Daniel Radcliffe ricorda i momenti più belli con Robbie Coltrane

In una dichiarazione ottenuta da Deadline, l’attore che ha interpretato per lunghi anni l’iconico personaggio, ha ricordato il suo Hagrid. “Robbie era una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato e faceva ridere costantemente i bambini sul set”, spiega.

Racconta quali sono i momenti più belli che custodirà per sempre nel cuore: “Ho ricordi particolarmente affettuosi di lui che teneva alto il morale sul set de Il Prigioniero di Azkaban, quando ci nascondevamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella sua capanna e lui ci raccontava storie, scherzava per farci divertire”. Con lui ha condiviso un pezzo importante della sua carriera e della sua vita: “Mi sento incredibilmente fortunato ad aver avuto modo di incontrarlo e lavorare con lui e sono davvero triste per la sua morte. È stato un attore incredibile e un uomo adorabile”.

Emma Watson omaggia Robbie Coltrane

È ai social che l’attrice interprete di Hermione Granger affida il suo omaggio all’attore. Su Instagram, Emma Watson ha definito Coltrane come “lo zio più divertente che abbia mai avuto, ma soprattutto era profondamente premuroso e compassionevole nei nostri confronti sia da bambini che da adulti”, scrive in una Instagram Story. “Il suo talento era così immenso che aveva senso per lui interpretare un gigante: poteva riempire QUALSIASI spazio con la sua genialità”. Infine, una lettera scritta in prima persona indirizzata all’attore: