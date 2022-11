Meghan Markle avrebbe potuto ricevere l’anello di fidanzamento di Diana, ma Harry ha detto no La storia dell’anello di fidanzamento di Lady Diana dimostra il grande altruismo del principe Harry e il rispetto nei confronti di suo fratello William e di sua cognata Kate.

È cosa nota che la Famiglia Reale disponga di alcuni tra i gioielli più inestimabili del mondo, che si tratti della Corona di Sant'Edoardo, della Corona dello Stato Imperiale o del Sovereign Orb and Sceptre della Regina Elisabetta. Nonostante non sia il più costoso, l'anello di fidanzamento che Re Carlo ha regalato alla principessa Diana è uno dei più impressionanti di tutta la collezione: uno zaffiro ovale da 12 carati circondato da 14 diamanti rotondi in oro bianco 18 carati. Una sciccheria – mettiamola così – da 390mila sterline.

L’anello di fidanzamento di Lady Diana vale 390mila sterline

L'anello oggi è indossato da Kate Middleton per volere di Harry

Quando William e Kate Middleton hanno annunciato il loro fidanzamento nel 2010, i fan sono andati in visibilio perché hanno visto il famoso anello riproposto come da tradizione a Kate. Ma c'è un risvolto interessante in tutta questa storia ed eccolo qua: non è stato il principe William a chiedere per Kate l'anello di sua madre, ma è stato suo fratello, il principe Harry, a volerlo.

Kate Middleton con l’anello di Lady Diana

La storia dell'anello di fidanzamento di Lady Diana

Nella storia di Diana Documentary, l'ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell, ha affermato che quando la principessa del Galles è morta, ai suoi due figli è stata data l'opportunità di conservare un oggetto speciale che le apparteneva come ricordo. Il principe William aveva scelto l'orologio Cartier mentre era stato il principe Harry a voler tenere l'anello di fidanzamento. Per Harry, infatti, quell'anello aveva un grande valore sentimentale perché si ricordava di quando da piccolo teneva la mano della mamma e quell'anello gli faceva sempre male, perché grande e appuntito.

Tuttavia, quando il principe William ha fatto la proposta di fidanzamento a Kate, il principe Harry ci ha tenuto che Kate Middleton indossasse l'anello di fidanzamento di sua madre. Paul Burrell ha elogiato Harry ricordandone lo spirito altruista, così simile alla madre:

L'unica cosa che ha tenuto di sua madre, l'ha data a suo fratello. È altruista, gentile. Esattamente come era Diana.

Ne consegue che Harry avrebbe potuto tenere per sé l'anello di fidanzamento di Lady Diana e regalarlo a Meghan Markle, una volta conosciuta. Non è stato così perché Harry ha preferito che lo indossasse Kate Middleton, concedendo l'anello a suo fratello.