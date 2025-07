video suggerito

Il rapporto tra Harry e la regina Elisabetta, il retroscena: "Lui è stato maleducato, la sovrana era preoccupata" Emergono nuovi retroscena sul rapporto tra la regina Elisabetta II e il nipote Harry. A svelarli la biografa Sally Badell Smith, che ha reso note una serie di confidenze di Lady Elizabeth Anson, cugina della sovrana: "Credevamo che Meghan Markle avesse pianificato tutto e non fosse innamorata. Harry è stato malduecato con la nonna".

A cura di Elisabetta Murina

Emergono nuovi retroscena sul rapporto tra la regina Elisabetta II e il nipote Harry. A svelarli la biografa Sally Badell Smith che, a distanza di due anni e mezzo dalla morte della sovrana di Inghilterra, ha reso noti sul suo blog una serie di confidenze di Lady Elizabeth Anson, cugina di sua Maestà. La donna è morta cinque anni fa all'età di 79 anni. Si tratta di un serie di pensieri e appunti che spiegano come Meghan Markle non sia mai stata davvero accettata dalla famiglia reale e come il rapporto nonna-nipote, il duca di Sussex, si sia incrinato poco prima del matrimonio.

"Harry è stato maleducato con la regina, il loro rapporto rovinato"

Il rapporto tra il principe Harry e la regina Elisabetta si sarebbe incrinato poco prima del royal wedding con Meghan Markle, celebrato a Windsor nel 2018. In particolare, motivo della discordia, sarebbero stati i preparativi delle nozze. Lady Elizabeth Anson, come riporta la biografa Sally Bedell Smith, ha raccontato che la sovrana sarebbe stata "molto rattristata e preoccupata" per il nipote, che non l'avrebbe inclusa nell'organizzazione delle nozze. "Abbiamo deciso di fare diversamente. Ho sentito la nonna e lei è contenta così", sarebbe stato il messaggio del principe indirizzato alla regina.

A complicare ulteriormente le cose, anche il fatto che la sovrana sarebbe rimasta "scioccata" dal fatto che il nipote non avesse rispettato le gerarchie, chiedendo all'Arcivescovo di Canterbury di officiare la cerimonia prima di avere il permesso del decano di Windsor. Un grave errore che non sarebbe passato inosservato: "Harry è stato maleducato con la nonna per dieci minuti. Ha rovinato il loro rapporto”.

"Non credevamo che Meghan Markle fosse innamorata di Harry"

A questo malcontento si unisce il fatto che la regina Elisabetta non credeva particolarmente nei sentimenti di Meghan Markle nei confronti del nipote Harry. E, sempre per quanto riguarda il matrimonio, la sovrana non sarebbe stata coinvolta nella scelta dell'abito bianco. "Poteva portare solo guai perché la pensava diversamente da noi. Noi speravamo che anche lei fosse innamorata ma non lo credevamo. Credevamo che avesse pianificato tutto", ha scritto Lady Anson. “Elisabetta era anche preoccupata dal fatto che Harry, William, Meghan e Kate non andassero d’accordo. In particolare, le due ragazze non lavoravano bene insieme", ha rivelato ancora la cugina.