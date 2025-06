Re Carlo per il suo funerale vorrebbe i figli Harry e William insieme nonostante le tensioni

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Il principe Harry e suo fratello William insieme. Sarebbe questa una delle volontà di Re Carlo per il suo funerale, che sta preparando con anticipo attraverso una serie di disposizioni da seguire. A renderle note il Telegraph. Il sovrano vorrebbe la riconciliazione tra i due figli e le rispettive famiglie, che avranno un ruolo fondamentale durante la celebrazione funebre. L'attuale inquilino di Buckingam Palace ha da poco compiuto 80 anni ed è affetto da una forma di cancro considerata "incurabile".

William e Harry insieme al funerale di Re Carlo: le volontà del sovrano

Re Carlo starebbe pianificando nei minimi dettagli il suo funerale che, come quello della Regina Elisabetta II, prenderà il nome di Operation London Bridge. Ci sarebbero però delle modifiche rispetto al passato, a cominciare dal ruolo che i diversi membri della famiglia reale avranno durante la celebrazione. Il sovrano inglese sarebbe irremovibile su un punto: il principe Harry, suo secondogenito, deve prendere "il posto che gli spetta al centro della famiglia", accanto al fratello maggiore William. Con lui anche la moglie Meghan Markle e i loro figli Archie e Lilibet. Secondo alcune fonti, la famiglia Sussex dovrebbe avere un ruolo fondamentale durante le esequie e la loro presenza è considerata essenziale, accanto a quella dei membri più anziani della famiglia reale. Anche i nipotini potranno dare l'ultimo saluto al nonno all'Abbazia di Westmister e durante la cerimonia ufficiale presso la Cappella di San Giorgio a Windsor.

Principe Harry e il fratello maggiore William

I rapporti tra il principe Harry e il padre Re Carlo

Al suo funerale Re Carlo III vorrebbe entrambi i figli, uno al fianco dell'altro, per riunire la famiglia reale, lasciando così un'immagine di riconciliazione e unità, con la speranza che possa durare anche in futuro. In particolare, il duca di Sussex dovrebbe camminare al fianco del fratello maggiore William, erede della casa reale, durante le esequie. Sarebbe un modo per avvicinare i due fratelli da tempo distanti e per riavvicinarsi anche a quella parte di famiglia ormai ‘americana'. "Voglio riconciliarmi con mio padre. Non mi parla più per via di questa questione della polizia", ha detto il principe Harry in una recente intervista alla BBC, spiegando di volersi riavvicinare alla famiglia. Il riferimento alla ‘questione della polizia' è quando gli era stato revocato il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito.