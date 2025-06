L’ex del principe Harry Cressida Bonas mamma bis, il nome della figlia è un omaggio alla sorella scomparsa

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Cressida Bonas è diventata mamma per la seconda volta. L'attrice e modella, ex fidanzata del principe Harry, ha partorito la sua secondogenita Delphina Pandora, avuta con il marito Harry Wentworth-Stanely. Due anni fa avevano accolto in famiglia il primo figlio Wilburn.

L'annuncio della nascita della seconda figlia

Cressida Bonas è diventata mamma per la secondo volta lo scorso 9 giugno, come ha annunciato per primo il Daily Mail. La seconda figlia avuta con il marito è una femmina, si chiama Delphina Pandora e arriva a due anni di distanza dal piccolo Wilbur. Il nome è un omaggio alla sorella dell'attrice, scomparsa lo scorso anno a causa di un tumore, che le era stato diagnosticato quando aveva 26 anni. Per la famiglia, l'arrivo di un secondo figlio rappresenta un "piccolo miracolo". Come aveva raccontato a The Spectator, è ricorsa alla fecondazione assistita per entrambe le gravidanze: "Avendo concepito tramite fecondazione in vitro la prima volta, siamo stati fortunati di avere un altro embrione congelato. È incredibile come un minuscolo ammasso di cellule congelate, già vitali, possa sopravvivere, sospeso nel tempo per anni".

La storia d'amore tra Cressida Bonas e il principe Harry

Prima di sposarsi con il padre dei suoi due figli nel 2020, Bonas ha avuto una storia d'amore durata due anni con il principe Harry, oggi sposato con Meghan Markle. I due si sono conosciuti per caso nel 2012 grazi alla principessa Eugenie di York, amica in comune. L'attenzione dei riflettori fu puntata fin da subito su di loro, tanto che la stampa inglese raccontò pubblicamente ogni loro uscita, passo avanti e naturalmente la rottura. I due presero strade diverse nel 2014 sulla base di una decisione consensuale e, pare, perlopiù dovuta a quello che comportava per Cressida vivere al fianco di un membro della famiglia Reale.