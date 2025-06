video suggerito

Meghan Markle incinta balla in ospedale per partorire: il video virale per il compleanno di Lilibet Per celebrare i quattro anni della figlia Lilibet, Meghan Markle ha condiviso un momento intimo e divertente: il video di quando ballava con il principe Harry nella sala parto per accelerare il travaglio.

Meghan Markle ha festeggiato il quarto compleanno della figlia Lilibet condividendo un video dal giorno del parto: è un video molto divertente nel quale ballava con Harry in ospedale per indurre le contrazioni seguendo un trend virale.

Il video seguiva un trend di quattro anni fa

Nel filmato, girato all'ospedale Santa Barbara Cottage in California, si vede la duchessa del Sussex a 43 anni con il pancione, vestita di nero, mentre si muove a ritmo di "The Baby Momma Dance" di Starrkeisha, la canzone che aveva scatenato un trend sui social proprio in quel periodo. Harry entra nell'inquadratura e inizia a ballare insieme alla moglie. La coppia si scatena: Meghan ondeggia i fianchi, alza le braccia e gira su se stessa, mentre Harry mostra le sue doti da ballerino, abbassandosi persino quando il testo della canzone lo richiede.

"Quattro anni fa succedeva questo"

"Quattro anni fa succedeva anche questo", ha scritto Meghan su Instagram accompagnando il video. "Entrambi i nostri figli sono nati con una settimana di ritardo… quindi quando il cibo piccante, tutte quelle camminate e l'agopuntura non hanno funzionato, c'era solo una cosa da fare!". Immaginate se fossero ancora dentro la Famiglia Reale: questo post semplicemente non esisterebbe. Eppure, è una pubblicazione che rivela il lato più spontaneo e umano della coppia, ormai distante anni luce dalle rigidità dei protocolli e dalle formalità che si impongono da parte della Clarence House. Vedere Harry e Meghan ballare in un momento così particolare ha colpito i fan, mostrando come anche i membri della famiglia reale affrontino le sfide della gravidanza con ironia e leggerezza.

I ricordi del principe Harry

Nonostante l'atmosfera gioiosa del video, il principe Harry aveva raccontato dettagli ben più tesi di quella giornata nel suo memoir "Spare" del 2023. Il duca del Sussex aveva descritto il parto come un momento carico di ansia e preoccupazioni.

Volevo essere la prima persona che Lilibet vedesse nascendo, così mi sono messo accanto al dottore. Ci siamo chinati entrambi, come per pregare. Il medico ha gridato: sta spuntando la testa. Incredibile, ho pensato. […] La pelle era blu. Temevo che la bambina non ricevesse abbastanza aria.

Dal terrore alla gioia più pura, perché Lilibet oggi ha quattro anni ed è in perfetta salute.